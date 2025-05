Un dramma familiare si è consumato nelle scorse ore a Mercogliano dove una lite tra marito e moglie è sfociata in un episodio di violenza estrema. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri della locale stazione, un uomo di 92 anni avrebbe accoltellato la moglie di 83 nel corso di una discussione, per poi tentare di togliersi la vita. L’allarme è stato lanciato da alcuni familiari o vicini, insospettiti dai rumori provenienti dall’abitazione. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze: i coniugi, entrambi in condizioni critiche, sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale più vicino. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto. Sul luogo sono stati effettuati rilievi e raccolte testimonianze per comprendere cosa abbia scatenato il violento litigio.