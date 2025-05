AFRAGOLA (nl) – Una tragedia che scuote nel profondo. Il corpo senza vita di Martina Carbonaro, una ragazzina di 14 anni, è stato ritrovato in un edificio diroccato nei pressi dell’ex stadio “Moccia” di Afragola, nella stessa città dove era scomparsa lunedì 26 maggio. La giovane era uscita la sera per incontrare un’amica e prendere un gelato. Indossava jeans e una maglietta nera. Poi, il buio. I carabinieri della compagnia di Casoria e gli investigatori del nucleo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno condotto le ricerche a tappeto per tutta la giornata del 27 maggio, concentrandosi infine proprio sull’area dell’ex impianto sportivo. Le prime indiscrezioni parlavano di un possibile ritrovamento, voce che si è rapidamente diffusa tra le famiglie del quartiere. Il timore si è tramutato in dramma: Martina non c’era più. Secondo quanto riferito dalla madre, l’ultima comunicazione telefonica risale alle 20:30 di lunedì. La ragazza aveva rassicurato: “Torno subito”. Ma poi il cellulare si è spento, lasciando solo silenzio. La madre aveva dichiarato che, quella sera, la figlia avrebbe incontrato l’ex fidanzato, un ragazzo di qualche anno più grande. Tra i sospettati proprio lui, che nella notte è stato portato in caserma per essere ascoltato dagli inquirenti. Nulla ancora è ufficiale, ma la Procura ipotizza l’omicidio e sta vagliando ogni elemento utile per ricostruire le ultime ore di vita di Martina. Non si trattava di una ragazza incline ad allontanamenti volontari, come ha sottolineato la famiglia. Non c’erano segnali, non c’erano precedenti. Martina era una quattordicenne come tante, con sogni, affetti e quotidianità. In poche ore, la sua vicenda si è trasformata in una pagina nera della cronaca, che richiama ancora una volta il dramma delle giovani vite spezzate e la vulnerabilità adolescenziale. Sconvolto il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, che ha voluto esprimere a nome della città il dolore e la rabbia per quanto accaduto: “Siamo tutti profondamente addolorati per l’orrore dell’inaccettabile morte di una adolescente di 14 anni, a cui è stato tolto il diritto di vivere. È una immane tragedia che sconvolge la nostra comunità di fronte alla barbarie di chi non rispetta la libertà e la dignità femminile”. Il primo cittadino ha rivolto un pensiero alla famiglia della ragazza, colpita da un lutto insopportabile, assicurando che la città è al fianco degli inquirenti: “Sono certo che nulla resterà di intentato per assicurare alla giustizia il responsabile di un delitto così efferato”.