Amalfi dichiara guerra ai mozziconi: installati 10 “smoker point”

“(S)mettila Qui. Se proprio non puoi smettere, ricicla”: è lo slogan della nuova campagna ambientale lanciata dal Comune di Amalfi per contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sul territorio cittadino. L’iniziativa, battezzata “Re-Cig”, prevede l’installazione di dieci eco-contenitori per la raccolta e il riciclo delle cicche in punti strategici della città. I “smoker point” sono già comparsi in luoghi ad alta frequentazione come la spiaggia della Marina Grande, il lungomare, le pensiline degli autobus, piazza Duomo, piazza dei Dogi e piazza della Bussola, oltre all’ingresso del molo. Ogni contenitore, con una capacità di 1.500 mozziconi, è dotato di cappuccio a griglia per evitare il conferimento improprio di altri rifiuti e di un sensore che ne monitora il riempimento per una gestione più efficiente.

“Abbiamo scelto un approccio concreto per affrontare un problema reale: il mozzicone di sigaretta è il rifiuto più abbandonato ad Amalfi” – spiega il sindaco Daniele Milano. L’idea è nata dopo l’ultimo Clean Up cittadino, giornata ecologica che ha coinvolto cittadini, associazioni e turisti, mettendo in evidenza la diffusione di questo tipo di inquinamento anche nei luoghi simbolo della città. Il progetto rientra nel piano “11 Azioni per un turismo più sostenibile”, promosso dall’amministrazione comunale e punta non solo alla raccolta, ma anche al riciclo dei mozziconi, trasformandoli in Re-CA®, un materiale plastico riciclato ottenuto dall’acetato di cellulosa dei filtri. “Re-Cig è uno strumento concreto per potenziare la raccolta differenziata e diffondere consapevolezza ambientale, soprattutto tra i giovani – sottolinea l’assessore all’ambiente Ilaria Cuomo –. Anche i mozziconi raccolti a casa possono essere conferiti nei contenitori, riducendo i rifiuti indifferenziati”.

L’inquinamento da mozziconi in Italia è un problema serio: secondo Greenpeace e l’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno vengono abbandonati oltre 3 miliardi di filtri. Il 75% dei mozziconi finisce nell’ambiente, dove rilascia microplastiche e sostanze tossiche. Nel Mediterraneo, rappresentano il 40% dei rifiuti plastici. Il Comune di Amalfi ha deciso di non restare a guardare, affiancando all’iniziativa anche la distribuzione di posaceneri tascabili, l’installazione di dog toilette, cestini intelligenti e nuovi contenitori per la raccolta differenziata sulle spiagge e nelle aree ludiche.