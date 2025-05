Disavventura a lieto fine nella serata di ieri nella Valle delle Ferriere, nel territorio di Pogerola, frazione di Amalfi, dove una coppia di escursionisti stranieri si è smarrita durante un’uscita in montagna, finendo per cadere in un’area particolarmente impervia. Immediato l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – Cnsas, attivato in sinergia con la stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, i vigili del fuoco, la protezione Civile “Millenium” e il servizio di elisoccorso del 118. I due escursionisti avevano perso l’orientamento in una zona difficile da raggiungere. La donna, in particolare, è rimasta gravemente ferita riportando un trauma cranico, la frattura del femore e del braccio destro. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata a spalla su una barella fino a un punto accessibile all’elisoccorso. Da lì, è stata recuperata con verricello e trasferita all’ospedale civile “Castiglione” di Ravello per le cure necessarie.