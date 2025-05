Andrea Iervolino, Palma Campania riscopre il medico scrittore

A Palma Campania si riapre lo scrigno dei ricordi, e con esso prende forma un nuovo omaggio alla memoria culturale e intellettuale del territorio. Grazie alla Michelangelo 1915 Editore, diretta da Dino Lauri, arriva in libreria un volume che racconta – per la prima volta in modo sistematico – la vita e l’opera del dottore Andrea Iervolino (1873-1955), figura di rilievo nella storia cittadina, medico di professione e appassionato autore di racconti, canzonette e scritti di botanica. Il libro, intitolato “Bizzarrie di un medico – Vita, teoria medica e antologia di racconti del dottore palmese Andrea Iervolino”, è un mosaico di testimonianze, saggi e documenti inediti, che ricostruiscono la complessa personalità del dottore-scrittore. Alla sua realizzazione hanno contribuito gli studiosi Pasquale Gerardo Santella, Savino Carrella, Annibale Rainone, Carlangelo Mauro, Angela Sorrentino, Enzo Rega, Ciro Daniele e lo stesso Dino Lauri, curatore del progetto editoriale. L’occasione per presentare l’opera sarà venerdì 30 maggio, alle ore 18:30, nel suggestivo scenario dei giardini di Palazzo Iervolino, in via San Felice, concesso dalla famiglia Sepe. Un luogo che conserva ancora oggi l’atmosfera ottocentesca, un patrimonio botanico e culturale che rappresenta il cuore storico di Palma Campania. Durante la serata, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nello Donnarumma, scoprirà una lapide commemorativa dedicata ad Andrea Iervolino, affissa sul muro dello stesso palazzo in cui visse. “Un’opera meritoria – ha dichiarato il primo cittadino – che impreziosisce la memoria storica di Palma Campania, terra che ha dato i natali a personaggi di alto profilo culturale”. Anche il vicesindaco Elvira Franzese ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “La cultura della nostra città percorre innumerevoli strade. Quella che ci porta ad Andrea Iervolino meritava di essere conosciuta e valorizzata nel migliore dei modi”. Per Dino Lauri, questa nuova pubblicazione rappresenta un ulteriore tassello del lavoro editoriale portato avanti in questi anni: “Il nostro impegno è restituire al territorio la sua storia dimenticata. Andrea Iervolino era un uomo di scienza, ma anche un osservatore sensibile della società. Con questo libro, restituiamo alla comunità palmese un frammento prezioso della sua identità culturale”.