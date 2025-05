Anche in condominio la disabilità non può e non deve trasformarsi in un ostacolo.

Chi convive con una condizione di disabilità ha diritto a vivere pienamente anche gli spazi comuni, senza subire discriminazioni o limitazioni ingiustificate. Un principio sancito dalla legge ma ancora, troppo spesso, disatteso nella pratica.

Accesso e fruizione degli spazi comuni – Scale, corridoi, ascensori, cortili, garage. Le parti comuni di un condominio devono essere accessibili a tutti, nessuno escluso. Quando la struttura presenta barriere architettoniche che ostacolano la mobilità, il condomino con disabilità può richiedere gli adeguamenti necessari – come l’installazione di rampe o di un ascensore. La richiesta va inoltrata all’amministratore, il quale ha l’obbligo di convocare l’assemblea entro 30 giorni. Se si raggiunge la maggioranza (50%+1 dei presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi), l’intervento sarà eseguito a spese del condominio. In caso contrario, il singolo può procedere in autonomia, sostenendo i costi, a patto che non vengano arrecati danni all’edificio.

Il posto auto vicino casa – La normativa e il buon senso impongono all’assemblea condominiale di garantire un posto auto riservato vicino all’ingresso per il condomino disabile. È un atto di solidarietà, ma anche un obbligo di inclusione. Nelle abitazioni di nuova costruzione, tale misura è già prevista dalla legge.

Ascensore sì, anche se l’assemblea dice no – L’installazione di un ascensore in uno stabile che ne è privo può essere richiesta, e approvata, con la maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Se però l’assemblea non approva, chi ne ha bisogno può comunque farlo installare a proprie spese, usufruendo di tutte le agevolazioni fiscali previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Partecipazione e tutela – I condomini affetti da disabilità hanno diritto a partecipare attivamente alla vita del condominio, anche con supporti tecnici o assistenziali, se necessari. Inoltre, devono essere tutelati da ogni forma di discriminazione o comportamento ostile. Escluderli o ostacolarli nelle scelte comuni può costituire un vero e proprio illecito. (Amda)