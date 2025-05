L’entusiasmo per il possibile quarto scudetto del Napoli è già alle stelle, ma in alcuni casi rischia di sfociare nell’illegalità e, cosa ancor più grave, nella crudeltà. Nelle scorse ore i carabinieri della compagnia Stella, con il supporto dei militari del nucleo Forestale e dei medici dell’Asl veterinaria, hanno effettuato un’operazione a largo raggio tra i quartieri Scampia e Forcella, rinvenendo diverse situazioni critiche. A piazza Crocelle ai Mannesi, nel cuore di Forcella, in uno stabile abbandonato è stato trovato un asino addobbato con simboli e colori del Napoli, pronto a essere usato come “mascotte” per un eventuale festeggiamento. L’animale, visibilmente disorientato, è stato subito preso in carico da personale veterinario specializzato e trasferito in una struttura adeguata, dove riceverà cure e protezione. Non si tratta di folklore, ma di un gesto crudele – hanno dichiarato i militari –. Gli animali non sono strumenti di festa e l’uso improprio, oltre a essere eticamente inaccettabile, rappresenta un reato. Sempre durante il servizio, a Scampia, in via Ernesto Rossi nel lotto P, è stata sequestrata un’automobile pesantemente modificata nella carrozzeria, presumibilmente per farne un veicolo da parata abusiva. Non è tutto: in un circolo ricreativo di via Marrazzo, i carabinieri hanno trovato una carabina priva di indicazione dei Joule e del tappo rosso, segno evidente della sua potenziale pericolosità. Il giovane in possesso dell’arma, un 20enne incensurato, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di arma ad aria compressa.