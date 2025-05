Assalta supermercato con un pistola in pugno, arrestato 17enne

Sembrava un tranquillo pomeriggio a Striano, finché le urla provenienti da un supermercato di via Poggiomarino non hanno rotto il silenzio, attirando l’attenzione di due agenti di Polizia fuori servizio. Pochi minuti dopo, un inseguimento, un arresto e la conferma che dietro quell’allarme si nascondeva una rapina. Protagonista dell’episodio un ragazzo di 17 anni, di origini rumene, che è stato bloccato e tratto in arresto per rapina aggravata. Il giovane, dopo essere entrato nel supermercato, ha minacciato i cassieri con una pistola – risultata poi essere una replica senza tappo rosso – riuscendo a sottrarre circa 1.660 euro. Provvidenziale l’intervento dei due poliziotti – uno in forza all’ufficio Prevenzione Generale, l’altro al commissariato di San Giuseppe Vesuviano – che, insospettiti dalle urla, sono entrati nel punto vendita notando il giovane in fuga con lo zaino in cui aveva appena nascosto l’arma. Ne è nato un inseguimento durante il quale i due agenti hanno allertato la centrale, permettendo ai colleghi del Commissariato di intervenire rapidamente. Il minorenne è stato fermato e trovato in possesso del denaro e dell’arma. Gli accertamenti hanno confermato la dinamica e il ragazzo è stato quindi arrestato e affidato all’autorità giudiziaria competente.