Paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, in via Murata, nei pressi del parcheggio della piscina Poseidon a Santa Maria Capua Vetere. Un incendio, scaturito da un’autovettura in sosta, ha rapidamente coinvolto altri due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Allertati immediatamente dai presenti, i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono intervenuti sul posto con una squadra operativa e un’autobotte. Grazie alla tempestività dell’azione, le fiamme sono state rapidamente circoscritte e domate, evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altri mezzi o causare danni più gravi. I pompieri hanno prima messo in sicurezza l’area, poi hanno proceduto con le operazioni di spegnimento, impedendo che l’incendio si estendesse al resto del parcheggio, che in quel momento ospitava numerose altre vetture. Non si registrano feriti, ma i danni materiali alle tre auto coinvolte risultano ingenti. Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo: tra le ipotesi, un possibile corto circuito nel veicolo da cui si è originato l’incendio.