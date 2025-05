Auto in fiamme sull’A16, paura per una donna: salva per miracolo

Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A16 Napoli-Bari, dove un’auto in transito ha preso improvvisamente fuoco al km 32+200, in direzione Napoli. A bordo del veicolo viaggiava una donna di 53 anni, che è riuscita ad abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente l’auto. L’allarme è scattato intorno alle 11:25, nel tratto ricadente nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale. La Polizia Stradale, giunta rapidamente sul posto, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti, ma l’auto è andata completamente distrutta. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono svolte in collaborazione con le forze dell’ordine, e la viabilità è stata ripristinata dopo la rimozione del veicolo da parte di un carroattrezzi. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude un guasto meccanico.