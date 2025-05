Una notte di dolore e sgomento nel Casertano. Un tragico incidente stradale si è verificato a San Prisco, dove un’auto con a bordo cinque giovani si è ribaltata, causando la morte di uno di loro. La vittima è Alessio Russo, 26 anni, originario di San Tammaro. L’impatto è avvenuto intorno alle 2 del mattino, all’altezza di una rotonda poco fuori dal centro abitato. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, l’auto procedeva a velocità sostenuta prima di perdere il controllo e ribaltarsi. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nel sinistro. Alessio Russo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e, nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato nulla da fare. Gli altri quattro occupanti della vettura sono rimasti feriti in modo non grave, con diverse contusioni ed escoriazioni, e sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti di rito. Restano ancora da chiarire diversi aspetti della vicenda, tra cui il più importante: chi fosse alla guida dell’auto al momento dell’incidente. I militari dell’Arma stanno effettuando verifiche e raccogliendo testimonianze per stabilire con precisione la dinamica del sinistro. Non si esclude che vengano disposti ulteriori esami, come i test tossicologici e alcolemici. Nel frattempo, la comunità di San Tammaro si stringe attorno alla famiglia Russo, sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. Alessio era molto conosciuto in zona, e la notizia della sua morte ha generato un profondo cordoglio, soprattutto tra i giovani.