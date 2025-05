Bandiere Blu 2025: premiate 246 località italiane, 15 i nuovi ingressi

Cresce l’Italia del mare pulito e della sostenibilità ambientale. Anche quest’anno, il prestigioso riconoscimento delle Bandiere Blu, assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee), premia l’impegno dei Comuni italiani nella salvaguardia dell’ambiente e nella gestione sostenibile del territorio. L’edizione 2025 ha visto l’assegnazione del vessillo a 246 Comuni rivieraschi, in aumento rispetto ai 236 dello scorso anno, con 487 spiagge premiate – pari all’11,5% dei lidi segnalati a livello mondiale – e 84 approdi turistici (erano 81 nel 2024). Nonostante il lieve calo delle località lacustri premiate (22, contro le 23 del 2024), l’Italia mostra un trend positivo, con 15 nuovi ingressi nel panorama delle eccellenze ambientali e solo cinque Comuni che non sono riusciti a confermare il riconoscimento.

LE NEW ENTRY – Tra le new entry del 2025 spiccano realtà distribuite in tutto il Paese: da Torino di Sangro in Abruzzo a Marciana Marina in Toscana, passando per Sapri in Campania, Formia nel Lazio, San Teodoro in Sardegna, e Messina e Nizza di Sicilia in Sicilia. In Calabria, entrano per la prima volta Cariati, Corigliano-Rossano e Cropani, mentre in Puglia il riconoscimento va anche a Castrignano del Capo, Margherita di Savoia e Pulsano. Nelle Marche, si aggiunge Campofilone, mentre in Emilia Romagna fa il suo debutto Cattolica.

LE USCITE – Sono invece Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica e Lipari (Sicilia) i cinque Comuni che non hanno riconfermato la Bandiera Blu per il 2025.

LE REGIONI PIU’ “BLU” – La Liguria si conferma ancora una volta la regione con il maggior numero di località Bandiera Blu, pur perdendo un comune rispetto al 2024: sono 33 le sue spiagge eccellenti. La Puglia sale a 27 riconoscimenti, con tre nuovi ingressi. La Calabria segue con 23 località, anch’essa rafforzata da tre nuovi ingressi. Seguono Toscana, Campania e Marche, tutte con una solida presenza di spiagge premiate.

I CRITERI – Le Bandiere Blu sono assegnate sulla base di 32 criteri aggiornati regolarmente per promuovere un miglioramento continuo. Tra questi rientrano la qualità delle acque di balneazione negli ultimi quattro anni, l’efficienza degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale e la sicurezza dei bagnanti. Per l’edizione 2025, alle amministrazioni comunali è stato chiesto un ulteriore passo avanti: la redazione di un Piano d’Azione per la Sostenibilità 2025-2027, centrato su cinque obiettivi strategici: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta al cambiamento climatico.

L’IMPEGNO CONDIVISO – Il programma Bandiera Blu coinvolge, oltre alla Fee, numerosi partner istituzionali e scientifici, tra cui i ministeri dell’Ambiente, del Turismo e dell’Agricoltura, l’Istituto Superiore di Sanità, il Cnr, diverse università italiane e i principali sindacati balneari. Un lavoro di squadra che continua a promuovere un turismo sostenibile, attento alla salute del mare e delle comunità che lo abitano.

CILENTO “PERLA” DELLA CAMPANIA – Esce Capaccio-Paestum, entra Sapri. La Campania si conferma regione con abbondanza di Bandiere blu sia nelle località turistiche che per spiagge e approdi. L’elenco dei comuni insigniti del riconoscimento che attesta, tra l’altro, mare eccellente negli ultimi quattro anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio vede importanti conferme come Cellole, nel Casertano, e poi in provincia di Napoli Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense e Anacapri. A fare la parte del leone resta la provincia di Salerno con ben 14 comuni: Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati e la new entry Sapri. Non viene confermato invece il comune di Capaccio Paestum. Tante anche le spiagge premiate per il mare pulito. Nel Casertano, a Cellole, quella di Baia Felice, Baia Domizia sud. Poi in provincia di Napoli: Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene; Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo; Piano di Sorrento – Marina di Cassano; Vico Equense – Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico; ad Anacapri, Faro Punta Carena e Gradola (Grotta Azzurra). Nel Salernitano: Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito; Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina; a Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro; Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello; San Mauro Cilento – Mezzatorre; Pollica – Acciaroli, Pioppi; Casal Velino – Lungomare-Isola, Torre Dominella; Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea; Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca; Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire; Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle; Ispani – Capitello; Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto; Sapri – Lungomare San Giorgio. Questi infine gli approdi che hanno ottenuto le Bandiere blu: Sudcantieri (Pozzuoli); Yachting Santa Margherita (Procida); Porto Turistico di Capri; Marina D’Arechi (Salerno); Porto Turistico di Agropoli; Marina di Acciaroli (Pollica); Porto Turistico di Palinuro (Centola); San Domenico – Porto di Camerota (Marina di Camerota).

L’ELENCO COMPLETO DIVISO PER REGIONE E PROVINCIA:

PIEMONTE

Verbano-Cusio-Ossola: Cannobio, Cannero Riviera, Verbania.

Novara: Gozzano.

LOMBARDIA

Brescia: Toscolano-Maderno, Gardone Riviera, Sirmione

TRENTINO ALTO ADIGE

Trento: Vallelaghi, Sella Giudicarie, Tenno, Bondone, Bedollo, Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Levico Terme, Caldonazzo, Lavarone.

LIGURIA

Imperia: Bordighera, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina.

Savona: Laigueglia, Borghetto S. Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze.

Genova: Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia.

La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici.

TOSCANA

Massa-Carrara: Carrara, Massa.

Lucca: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio.

Pisa: Pisa.

Livorno: Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina.

Grosseto: Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia: Grado.

Udine: Lignano Sabbiadoro.

VENETO

Venezia: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia.

Rovigo: Rosolina, Porto Tolle.

EMILIA ROMAGNA

Ferrara: Comacchio.

Ravenna: Ravenna, Cervia.

Forlì-Cesena: Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli.

Rimini: Bellaria Igea Marina, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

MARCHE

Pesaro-Urbino: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo.

Ancona: Senigallia, Ancona, Sirolo, Numana.

Macerata: Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche.

Fermo: Porto Sant’Elpidio, Fermo, Porto San Giorgio, Altidona, Pedaso, Campofilone.

Ascoli Piceno: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto.

ABRUZZO

Teramo: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.

Pescara: Pescara.

Chieti: Francavilla al Mare, Ortona, Fossacesia, Torino di Sangro, Vasto, San Salvo.

L’Aquila: Villalago, Scanno.

MOLISE

Campobasso: Termoli, Campomarino.

LAZIO

Roma: Trevignano Romano, Anzio.

Latina: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia, Minturno.

CAMPANIA

Caserta: Cellole.

Napoli: Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Anacapri.

Salerno: Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati, Sapri.

BASILICATA

Potenza: Maratea.

Matera: Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri.

PUGLIA

Foggia: Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta.

Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia, Bisceglie.

Bari: Polignano a Mare, Monopoli.

Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno.

Lecce: Lecce, Melendugno, Castro, Castrignano del Capo, Patù, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò.

Taranto: Manduria, Maruggio, Pulsano, Leporano, Castellaneta, Ginosa.

CALABRIA

Cosenza: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana, Corigliano Rossano, Cariati.

Crotone: Cirò Marina, Melissa, Isola di Capo Rizzuto.

Catanzaro: Cropani, Sellia Marina, Catanzaro, Soverato.

Vibo Valentia: Parghelia, Tropea.

Reggio Calabria: Caulonia, Roccella Jonica, Siderno.

SICILIA

Messina: Messina, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina, Tusa.

Ragusa: Modica, Pozzallo, Scicli, Ragusa.

Agrigento: Menfi.

SARDEGNA

Sassari: Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, Badesi, La Maddalena, Palau, Budoni, San Teodoro.

Oristano: Oristano.

Nuoro: Tortolì, Bari Sardo.

Cagliari: Quartu Sant’Elena.

Sud Sardegna: Sant’Antioco.