Una corsa contro il tempo, un gesto di prontezza e umanità, e una vita che inizia nel modo più difficile ma anche più straordinario. È quanto accaduto lunedì sera, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della compagnia Ccrabinieri di Sorrento ha effettuato un intervento fuori dall’ordinario: scortare una coppia di futuri genitori fino al Policlinico di Napoli, per permettere la nascita urgente della loro bambina affetta da una grave malformazione cardiaca. La chiamata è arrivata poco dopo le 20:30: a Sorrento, una donna in gravidanza aveva rotto le acque e doveva raggiungere quanto prima l’ospedale partenopeo, dove un’équipe specializzata era pronta ad assisterla. La situazione clinica non lasciava margini: ogni minuto poteva essere decisivo per la sopravvivenza della neonata. Ma a quell’ora, la penisola sorrentina è spesso congestionata dal traffico, soprattutto in direzione Napoli. L’ambulanza non era la soluzione più rapida. Così, i carabinieri – a bordo della loro Alfa Romeo Tonale in assetto di pronto intervento – hanno immediatamente preso il comando delle operazioni. Con i dispositivi luminosi accesi e la sirena attiva, hanno aperto la strada, precedendo l’auto con a bordo la coppia e garantendo loro il passaggio lungo l’intero tragitto. La staffetta si è conclusa positivamente: dopo poco più di un’ora, i genitori hanno potuto varcare l’ingresso del reparto di ostetricia del Policlinico Federico II di Napoli, dove nelle ore successive è venuta al mondo la loro bambina. La madre e la neonata stanno bene, ma per quest’ultima il cammino è solo all’inizio: nei prossimi giorni dovrà affrontare un delicato intervento chirurgico al cuore, programmato già prima del parto. Dal canto loro, i carabinieri della Compagnia di Sorrento, che hanno seguito la vicenda con emozione e discrezione, si uniscono idealmente all’abbraccio dei familiari: “Speriamo di cuore che questa piccola guerriera possa tornare presto a casa – fanno sapere –. Per noi, è stata una notte speciale. Una corsa per la vita che non dimenticheremo”.