Proseguono senza sosta a Napoli le attività di contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta, in linea con le direttive del prefetto Michele Di Bari, nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nei giorni scorsi, via Toledo – arteria centrale e cuore turistico della città – è stata teatro di una vasta operazione congiunta tra i militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli e gli agenti della Polizia Locale, in forza alle Unità Operative Chiaia e Avvocata. Durante i controlli, sono stati sequestrati oltre 1.000 capi contraffatti, in prevalenza magliette, gadgets e abbigliamento sportivo del Calcio Napoli, con quattro persone denunciate per contraffazione e ricettazione. Inoltre, sono stati requisiti altri 8.000 articoli, tra cui cover per cellulari, bigiotteria, occhiali, giocattoli e accessori elettronici, con tre venditori abusivi segnalati amministrativamente. L’operazione si è estesa anche al contrasto delle violazioni igienico-sanitarie e dell’occupazione abusiva del suolo pubblico. Un venditore di bevande è stato sanzionato per violazioni alla Legge Regionale n. 7/2020, al Regolamento CE 852/2004 e al Codice della Strada, con sequestro delle attrezzature utilizzate per l’attività commerciale non autorizzata. Il blitz ha interessato anche l’area tra via Toledo e piazza Carità, dove sono state elevate sanzioni pecuniarie per un totale di circa 15.000 euro, legate alla vendita di prodotti privi di licenza e autorizzazioni. Durante le attività, i militari delle Fiamme Gialle, supportati da unità cinofile, hanno inoltre sorpreso un giovane in possesso di marijuana, prontamente segnalato alla Prefettura per consumo personale.