Mattinata di tensione a San Vitaliano dove è scattata un’operazione condotta dalla squadra Mobile di Napoli e dai carabinieri della locale stazione, su delega della Procura della Repubblica di Nola. È stata data esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Nola nei confronti di otto persone, indagate a vario titolo per reati contro la Pubblica Amministrazione. I provvedimenti, adottati nell’ambito di un’inchiesta che ha fatto emergere “gravi indizi di colpevolezza” per reati di tentata concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e depistaggio, comprendono: due custodie cautelari in carcere, due arresti domiciliari, una misura di divieto di dimora, una sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e due divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione, tutti della durata di un anno.

Tra i destinatari delle misure figurano l’ex sindaco dimissionario di San Vitaliano Rosalia Masi e il marito Vitaliano Vellusi, ex responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune, entrambi accusati di aver fatto parte di un presunto sistema illecito. Coinvolti anche l’ex vicesindaco, il comandante facente funzione della polizia municipale, l’ex responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonché l’amministratore di fatto e il direttore tecnico della società che si occupava della raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio. Secondo gli inquirenti, i soggetti avrebbero agito in modo sistematico per piegare la macchina amministrativa a interessi clientelari, attraverso condotte reiterate e con il coinvolgimento diretto di figure chiave dell’apparato comunale. L’indagine, tuttora in fase preliminare, rappresenta l’epilogo di un’attività investigativa articolata che ha permesso di ricostruire una presunta gestione irregolare dell’ente, in particolare nella concessione di appalti pubblici. Al centro, il servizio di raccolta rifiuti e altri affidamenti, su cui sarebbero emersi episodi di corruzione e irregolarità. Pochi giorni fa era stato sciolto il civico consesso dopo le dimissioni di 7 consiglieri comunali su 12.