Calcio, il patron Langella annuncia “Il Nola giocherà in serie D”

Il Nola torna in Serie D. Dopo due stagioni combattute in Eccellenza, con due playoff consecutivi alle spalle, il club bianconero riabbraccia la massima serie dilettantistica italiana. La notizia, già nell’aria da qualche giorno, è diventata ufficiale nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede aziendale del patron Giuseppe Langella. “Oggi è un giorno particolare per me – ha esordito il presidente – anche io avrei voluto vincere sul campo, ma non è stato possibile. Ci abbiamo provato con impegno e onestà, affrontando una stagione difficile contro almeno cinque corazzate, e sfiorando perfino la Coppa. Abbiamo ricevuto tante critiche, come è normale che sia: le accetto, purché siano costruttive”. Poi l’annuncio tanto atteso: “Da poche ore posso dire con orgoglio che il Nola è ufficialmente in Serie D. Abbiamo colto l’occasione per fare il salto di categoria attraverso una trattativa portata avanti con la famiglia Di Costanzo (Puteolana), che ha già esperienza nel calcio a questi livelli. A loro, così come al direttore Ciro Raimondo, va il mio più sentito ringraziamento. È stata una trattativa sofferta, ma alla fine è arrivata la fumata bianca”. Un traguardo importante per il club, che cade nell’anno del Centenario. “Questa promozione – ha continuato Langella – è il regalo per i 100 anni della società, che continueremo a celebrare con altre sorprese. Ho fatto un altro investimento per la città e per la squadra. Avevo promesso di riportare il Nola nel professionismo e non cambio obiettivo. Sarà un anno di transizione, ma vogliamo costruire una squadra competitiva per mantenere la categoria e, successivamente, puntare alla Lega Pro”. Infine, un appello alla città e alle istituzioni: “Ora serve unità. La tifoseria deve esserci vicina, ma è anche il momento che l’amministrazione faccia la propria parte. Serve uno stadio degno di Nola e dei suoi tifosi. Ho conosciuto il nuovo sindaco Andrea Ruggiero: è una persona perbene, con una maggioranza forte. Credo ci siano le condizioni per fare qualcosa di importante per il calcio nolano. Sono fiducioso”.