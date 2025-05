“Campania Felix. Festival della Letteratura per ragazzi”: l’edizione 2025 apre i battenti il 21 maggio. Con l’inaugurazione che si terrà alle 17 nell’arena di Vulcano Buono a Nola, prende il via un’iniziativa culturale che si concluderà il 22 maggio e che coinvolge gli alunni di 22 scuole della Campania. L’evento è promosso dalla Fondazione Premio Cimitile e dall’associazione Obiettivo Terzo Millennio. Il Festival, unico nel suo genere in Campania, aprirà i battenti con la premiazione della borsa di studio “Lettura e scrittura creativa, la fiaba più bella, il racconto più bello”, dedicata al Dott. Felice Dichiarante, rivolta a tutte le scuole Secondarie di I e II grado della Regione Campania con l’obiettivo di avvicinare ragazzi e giovani alla lettura e alla scrittura.

Nell’arco dei due giorni ci saranno incontri con autori, atelier creativi, master class, il Festival incontra la scuola, musica, spettacolo, con la partecipazione delle scuole della Campania e di 22 scuole del territorio partner del Festival. Saranno coinvolti i ragazzi, che leggeranno i libri e faranno parte della giuria e nella serata conclusiva giovedì 22 Maggio assegneranno alla migliore opera inedita di narrativa per ragazzi, il Premio “Campania Felix. Letteratura Festival 2025” e la pubblicazione dell’opera su tutto il territorio nazionale con circuito scolastico a cura della casa editrice Medusa. Il Festival si pone come obiettivo la promozione e lo sviluppo del piacere della lettura, con l’intento di riavvicinare i giovani studenti e la gente comune al libro e alla letteratura. Ma anche la promozione culturale, la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio, in quanto il libro costituisce la base per ogni arricchimento sociale e culturale, senza il quale, difficilmente si raggiungono risultati sul piano sociale, quindi, sempre libro e cultura devono camminare di pari passo.

Apertura il 21 maggio alle 17 nell’arena di Vulcano Buono, con la premiazione della borsa di studio “Dott. Felice Dichiarante”, Lettura e scrittura creativa, la fiaba più bella, il racconto più bello. Il tema è “Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo” (Gandhi). Interverranno: Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile; Guglielmo Maria Cirillo, direttore di Vulcano Buono; Filomena Balletta, sindaco di Cimitile; Elia Alaia, presidente dell’associazione Obiettivo III Millennio; Don Giovanni De Riggi, parroco di Cimitile; Bianca Antonietta Ferrara, dirigente scolastico istituto comprensivo “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile; Ettore Acerra, direttore generale Usr Campania; Onorevole Felice Di Maiolo, componente della commissione Istruzione e Cultura della Regione Campania. Ospite l’attore Mino Abbacuccio.

Il 22 maggio è prevista la presentazione delle due opere inedite di narrativa per ragazzi finaliste al festival “I fanatici sono contagiosi” di Assunta Aventaggiato e “Il segreto dell’ultimo templare” di Walter Serra. Interverrà Lucia Fortini, assessore alla Scuola, Politiche sociali e Giovani della Regione Campania. Durante la serata sarnno presentati i libri “Oltre la devianza: percorsi di rinascita” di Don Luigi Merola – Guida Editori e “Mare, il fuoco dell’anima” di Natalia Vacca – Guida Editori. Le due giornate saranno condotte da Autilia Napolitano e Domenico Della Pietra. L’iniziativa, vanta autorevoli patrocini: Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico della Regione Campania, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Curia Vescovile della Diocesi di Nola.