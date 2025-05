Doveva essere la seduta del chiarimento, è diventata invece quella della conferma delle criticità. La discussione sul Rendiconto finanziario del Comune è stata ritirata all’ultimo minuto, lasciando in aula più dubbi che risposte. Una scelta che ha sollevato l’immediata reazione dei gruppi consiliari “Camposano in Azione” e “Noi Moderati”, che parlano apertamente di una situazione contabile fuori controllo. “Avevamo già segnalato le criticità finanziarie dell’ente – si legge in una nota congiunta – ma quanto accaduto in Consiglio dimostra che la realtà è ancora più preoccupante di quanto immaginassimo”. Secondo quanto emerso in aula, la maggioranza non sarebbe riuscita a procedere all’approvazione del Rendiconto per l’assenza di un piano di rientro sui debiti più recenti, che si andrebbero a sommare a quelli già oggetto di un precedente piano approvato negli anni scorsi. A fornire la spiegazione è stato il segretario comunale, mentre il sindaco Francesco Barbato, titolare della delega al bilancio, è rimasto in silenzio. Una circostanza che l’opposizione non esita a definire “sospetta”. “Come si può arrivare in Consiglio senza sapere che manca un piano obbligatorio? È disattenzione, incompetenza o c’è qualcosa che non si vuole dire?” I due gruppi accusano l’amministrazione di aver portato avanti una gestione sconsiderata delle risorse pubbliche, con spese definite “folli” e nessuna visione di lungo periodo. Il timore concreto è che si debba ora ricorrere a un secondo piano di rientro, con il rischio di tagli ai servizi e impatto sulle tasse locali. A peggiorare il quadro, si aggiunge l’annuncio – fatto dalla stessa minoranza – della presentazione di un ricorso al Tar, con cui si contesta l’illegittimità dell’approvazione del bilancio preventivo. “È l’ennesima conferma di un’amministrazione in seria difficoltà. I conti non tornano e le crepe si moltiplicano”. La nota si chiude con un appello alla trasparenza e alla responsabilità, perché a pagare le conseguenze di eventuali dissesti – avvertono i consiglieri di opposizione – sarebbero ancora una volta i cittadini, in cambio di servizi sempre più ridotti e tributi sempre più pesanti.