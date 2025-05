Un pomeriggio di paura si è trasformato in un momento di sollievo e commozione per una famiglia di via Rotoli a Camigliano, nel Casertano, dove un cane di razza volpino è stato tratto in salvo dopo essere caduto in un pozzo artesiano profondo circa 25 metri. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, quando i proprietari dell’animale, scomparso da diverse ore, hanno avvertito i vigili del fuoco. A intervenire sul posto una squadra proveniente dalla sede centrale del Comando provinciale, con il supporto degli specialisti del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), esperti in operazioni in ambienti ostili o impervi. Il pozzo, situato in un terreno abbandonato e adiacente all’abitazione della famiglia, rappresentava una trappola invisibile. Individuato l’animale in fondo alla cavità, i soccorritori hanno rapidamente allestito un sistema di calata e recupero. Un operatore del nucleo Saf si è calato con attrezzatura specifica nel pozzo, ha imbracato con attenzione il piccolo cane visibilmente spaventato, e lo ha riportato in superficie tra gli applausi dei presenti. Il volpino era in buone condizioni e ha potuto subito riabbracciare i suoi proprietari.