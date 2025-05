Tutto pronto a Cicciano per l’attesa manifestazione di domani, domenica 4 maggio, che vedrà sfilare per le strade il carro allegorico “Cuoricini”, realizzato dal comitato “Artigiani”, in collaborazione con l’associazione AmaLia, su progetto di Barbato e Tony De Stefano. Un’iniziativa che si preannuncia intensa e coinvolgente, dedicata agli adolescenti e ispirata alla figura del beato Carlo Acutis, patrono di Internet. “Cuoricini” affronta con delicatezza e forza espressiva il tema dell’amore nell’era digitale, richiamando il valore delle piccole manifestazioni d’affetto, spesso veicolate da semplici emoji, ma capaci di portare con sé emozioni profonde.

Come sottolinea Barbato De Stefano, direttore artistico dell’evento: “Cuoricini è un modo per ricordare a tutti che l’amore si trova anche nei dettagli più piccoli”. Messaggio reso ancora più potente dalla partecipazione di oltre 1.000 studenti dell’Istituto Comprensivo “Bovio-Pontillo-Pascoli” che, con i loro cuoricini di carta, decoreranno il carro con pensieri e sogni sull’amore puro. Il carro, concepito per essere visibile anche da oltre 100 metri, è composto da sei grandi cuori che formano un unico cuore centrale, frutto del lavoro del giovane artista Sabatino Avella. La scenografia include due adolescenti che si voltano le spalle, distratti dai telefoni, simbolo dell’incomunicabilità dell’era digitale, con un chiaro richiamo alla nomofobia – la paura di restare sconnessi.

A dare vita al contrasto tra alienazione e autenticità, vi sono quattro figure in resina raffiguranti giovani felici e “offline”, realizzate dal maestro Franco De Rosa, vestite dalla stilista Natasha De Stefano. Completano la scena le immagini di Maria SS. degli Angeli e del beato Carlo Acutis, unite a frasi di Bertolt Brecht e a versi della canzone “Cuoricini” dei Coma_Cose. Domani la festa si svolgerà dalle 9 alle 23, con la sfilata del carro per le vie della città, e un ricco programma di spettacoli musicali e performance artistiche. Tra i protagonisti, Tony De Stefano, che si esibirà in una toccante interpretazione dell’Ave Maria in serata. Nel corso della giornata, ci saranno le esibizioni di numerosi artisti: Felice Forino sax, Chico Alfano chitarra, Gennaro Cirillo batteria, Enrico Avino basso, Giuseppe De Stefano tastiere, Marilena Graziano cantante, Myky Petillo cantante, Rosa D’Auria Vocalist, Dj Skandal, Dj Fiore, la coppia di Salsa cubana Fausto Andy Caballero Montes & Dancer Rosy.

Attesissima la partecipazione di Francesca Colapietro (Lucia di Un Posto al Sole) come madrina dell’evento, insieme all’attore Cosimo Alberti (Sasà), che arricchiranno il momento clou della serata previsto alle 21.30, con una sorpresa finale lungo il Viale di Maria SS. degli Angeli. Un evento che celebra oltre 40 anni di impegno del Comitato Carro Artigiani, rappresentato da Daniele Ferrante, Giovanni Iasevoli, Paolo De Luca, Domenico Miele, Giuseppe De Stefano, Domenico Covone, Vincenzo Giacca e Valerio Silvestre, e che si annuncia come una festa del cuore, per il cuore, con mille cuoricini reali che parlano più di mille like.