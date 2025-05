CICCIANO (Nello Lauro) – Una porta sbattuta con forza. Un addio alla giunta comunale con parole forti, fortissime. Nunzia Coppola, assessore con delega al Bilancio, ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili dal ruolo, con una lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Caccavale e al presidente del Consiglio comunale Lazzaro Alfano, in cui denuncia mancanza di trasparenza, esclusione dalle decisioni strategiche e un clima politico ormai incompatibile con il suo ruolo. “Non ci sono più le condizioni per continuare a far parte della sua amministrazione”, scrive Coppola in un passaggio della missiva, sottolineando come il suo incarico – assunto circa due anni fa con spirito di servizio – sia diventato progressivamente più complicato. A pesare maggiormente sulla sua decisione è stata la gestione unilaterale di molte scelte amministrative, specialmente quelle riguardanti il bilancio comunale. Coppola punta il dito contro “decisioni già prese” senza coinvolgimento o consultazione preventiva, in particolare in merito a tematiche legate direttamente alla sua delega. “Avrei dovuto almeno essere informata, per una questione di rispetto”, sottolinea, ricordando anche la revoca del suo accesso al protocollo comunale, un atto che ritiene lesivo del principio di trasparenza. Un congedo dall’amministrazione Caccavale al vetriolo: “Non sono messa nella condizione di esprimere il mio meglio. Il mio paese merita solo il meglio. Ora mi sento più libera, con la testa e con il cuore. Anche se non faccio più parte della giunta e della maggioranza, continuerò a servire la mia città come consigliera indipendente”. Le dimissioni seguono altri episodi di malumore interni alla maggioranza: già nello scorso ottobre Lazzaro Alfano (delegato al Personale) e Angela Ferone (Pari Opportunità, Salute e Trasparenza) avevano rimesso le proprie deleghe, poi respinte dal primo cittadino. Questa volta non sarà così.