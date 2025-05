“Cinema in festa”: a giugno 5 giorni di emozioni a soli 3,50 euro

Al via la sesta edizione di Cinema in festa, l’occasione per vedere i film al cinema al prezzo speciale di 3,5 euro. La nuova edizione partirà domenica 8 giugno con oltre 900 sale cinematografiche aderenti per circa 2800 schermi e si concluderà giovedì 12 giugno con le nuove uscite della settimana. La sesta edizione di Cinema in festa debutta in un clima di entusiasmo e ottimismo grazie agli straordinari risultati del box office ottenuti nel week end appena passato, il terzo miglior week-end del 2025. È “l’ennesima dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, di un mercato maturo ed all’altezza, anche nel periodo tardo primaverile e estivo, dei principali territori europei” dice Luigi Lonigro, presidente dell’Unione Editori e Distributori Cinematografici di Anica. Per il presidente dell’Anec, l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema Mario Lorini, “le forze messe in campo in un’ottica comune contribuiscono a dare all’esperienza cinematografica il valore che merita. L’esercizio è chiamato ad un cambio di passo e di ruolo all’interno della filiera con lo scopo di offrire sempre maggior comfort alla visione, ma anche nuove attività e azioni verso il pubblico”. Cinema in festa ha visto il suo debutto nel 2022 e proseguirà fino al 2026: ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto sarà accessibile a soli 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia. L’iniziativa è proposta al pubblico da parte di Anec e Anica, con il supporto del ministero della Cultura e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Anche quest’anno l’iniziativa si inserisce nell’ambito di Cinema Revolution, la campagna sostenuta dal Mic che trasforma l’estate in una stagione straordinaria di film e promozioni (film e le sale aderenti su https://www.cinemainfesta.it/).