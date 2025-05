Circumvesuviana, rimosso cavalcavia sulla linea Napoli-Baiano

Procedono come da programma e dureranno fino a fine mese i lavori sulla linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana, chiusa da una settimana per procedere alla rimozione di un cavalcavia. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, società che gestisce tra le altre le linee ferroviarie vesuviane, che in una nota fa sapere come “questa notte è stato rimosso il cavalcavia che interferisce con la linea di Rfi, dove transitano i convogli di Trenitalia”. “Il ponte in questione – fa sapere ancora Eav – era oggetto di monitoraggio da tempo (infatti vi era un rallentamento a 10 km/h) e si attendeva l’autorizzazione di Rfi per procedere, per motivi di sicurezza, ai lavori di eliminazione di tale ponte e alla sua sostituzione. Utilizzando la finestra temporale definita da Rfi, che autorizzava i lavori di demolizione dal 21 al 31 maggio, questa notte è stato possibile rimuovere la struttura in sicurezza”. La linea resterà chiusa fino al prossimo 30 settembre.