Ancora una giornata da incubo sulla Circumvesuviana. I disservizi che hanno colpito ieri la linea ferroviaria Napoli–Sorrento hanno causato non solo rabbia e sconforto tra i viaggiatori, ma anche problemi di salute a due giovani studentesse, rimaste bloccate per ore in attesa di un treno che non è mai arrivato. A denunciare l’episodio sono i comitati pendolari vesuviani, che parlano apertamente di “malori fisici” provocati dalla lunga attesa e dal caldo soffocante. Le due ragazze, spiegano i comitati, sono rimaste in stazione dalle 9 alle 13 prima di arrendersi e decidere di tornare a casa. Ma l’odissea non è finita lì. Una delle studentesse ha accusato un forte malessere nella notte, costringendo i familiari a chiamare la guardia medica, che ha ipotizzato un colpo di calore. Anche l’altra giovane ha vomitato nel pomeriggio e continua a non sentirsi bene. “Sono disagi inaccettabili – denunciano i rappresentanti dei pendolari – che sconvolgono i piani di vita e mettono a rischio la salute delle persone, soprattutto dei più giovani”. Il comunicato termina con una richiesta forte e diretta: le dimissioni immediate della dirigenza Eav. “È da ieri che questa dirigenza dovrebbe andare via. I disservizi ormai non si contano più. È tempo di cambiare rotta, per il bene dei cittadini”. Un appello che arriva in un momento critico per il trasporto Eav, già sotto accusa per la contestata chiusura di 4 mesi della linea Napoli-Baiano e per i continui guasti e ritardi su molte tratte dell’ex Circumvesuviana.