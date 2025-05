COMIZIANO (Nello Lauro) – Una notizia che scalda il cuore e riempie di gioia un’intera comunità: Emanuele è tornato a casa. Il giovane studente 18enne del liceo Medi di Cicciano, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il giorno di Pasquetta, ha finalmente lasciato l’ospedale ed è rientrato nella sua Comiziano, accolto con affetto e sollievo da familiari, amici e concittadini. Lo scorso 21 aprile, Emanuele si trovava in sella al suo scooter quando, lungo via Cinquevie – nel tratto di strada che collega i comuni di Cicciano e Comiziano – si è scontrato con un’automobile. L’impatto, violentissimo, lo ha sbalzato sull’asfalto provocandogli gravi traumi. Subito soccorso, è stato trasferito in codice rosso prima all’ospedale di Nola, poi all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è rimasto per settimane in prognosi riservata. Nel corso di questo difficile periodo, la comunità non ha mai smesso di far sentire la propria vicinanza. Decine di messaggi di sostegno sono apparsi sui social, accompagnati da veglie di preghiera e momenti di raccoglimento collettivo. Emblematico il gesto dei compagni di scuola, che durante una celebrazione eucaristica hanno voluto essere presenti in chiesa per dedicare un pensiero di speranza al loro amico. Oggi, finalmente, la buona notizia: Emanuele è tornato. L’amministrazione comunale ha salutato il suo rientro con un messaggio pubblico pieno di affetto: “La sua forza e il coraggio che ha dimostrato in queste settimane sono stati un esempio per tutti noi. A Emanuele va il nostro abbraccio più sincero, con l’augurio di una pronta e completa guarigione. Bentornato tra noi”.