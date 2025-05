Concorsi pubblici truccati, favori personali e assunzioni in cambio di promesse: è un vero e proprio terremoto giudiziario quello che scuote l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal procuratore Pierpaolo Bruni, ha iscritto nel registro degli indagati otto persone nell’ambito di un’inchiesta che ruota attorno al concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in farmacologia e tossicologia clinica dell’ateneo campano. Secondo gli inquirenti, la selezione sarebbe stata pilotata da una commissione compiacente per favorire alcuni candidati a scapito di altri, in cambio di favori e vantaggi personali. Tra gli indagati compaiono tre professori universitari della Vanvitelli, che ricoprivano il ruolo di presidente e membri della commissione concorsuale, e un dirigente amministrativo dell’Università, accusato di aver coadiuvato i docenti nel meccanismo illecito. Le indagini coinvolgono anche un dirigente dell’Asl Napoli 2 Nord, in servizio presso la sede di Frattamaggiore, che avrebbe fatto pressioni sui membri della commissione affinché favorissero candidati di sua indicazione. In cambio, lo stesso avrebbe fatto assumere un congiunto di uno dei professori all’interno dell’azienda sanitaria locale. La Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito perquisizioni mirate negli uffici dell’Università, nella sede dell’Asl e nelle abitazioni degli indagati, sequestrando documentazione ritenuta utile per confermare l’ipotesi accusatoria di corruzione e turbativa nella pubblica amministrazione. La scintilla che ha dato il via all’indagine è nata da un altro filone investigativo, quello dei falsi incidenti stradali su cui la stessa Procura sta lavorando. Durante le intercettazioni relative a quel caso, uno dei medici consulenti coinvolti nelle truffe assicurative è stato ascoltato mentre sollecitava un professore della Vanvitelli affinché manipolasse l’esito del concorso per favorire candidati sponsorizzati dal dirigente Asl.