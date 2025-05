Confusi per ladri, fucilata contro tecnici Enel: arrestato un 80enne

Una fucilata esplosa nella notte, operai scambiati per ladri, un’arma clandestina e due persone denunciate. È il bilancio di una vicenda surreale accaduta nella notte del 13 maggio scorso ad Ariano Irpino che si è conclusa con l’arresto di un 80enne del posto da parte degli agenti del commissariato di polizia locale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto è iniziato quando due tecnici dell’Enel sono intervenuti in tarda serata per riparare un guasto alla linea elettrica. Un’attività ordinaria, che si è però trasformata in un momento di panico. Intorno alla mezzanotte, l’anziano e suo figlio, a bordo di un’auto, si sono avvicinati al luogo dell’intervento, forse insospettiti dai movimenti e dalla presenza di uomini al lavoro in orario insolito. A quel punto, dal finestrino del veicolo è stato esploso un colpo di fucile, che per fortuna non ha colpito nessuno. Il gesto ha immediatamente fatto scattare l’intervento della polizia. Gli agenti hanno individuato e fermato i due uomini, avviando una perquisizione domiciliare. Nell’abitazione dell’80enne sono stati ritrovati alcuni fucili regolarmente denunciati, ma anche un’arma artigianale: una canna di fucile priva di matricola, montata su un treppiede in legno, con all’interno una cartuccia a palle inesplosa. Per l’anziano è scattato l’arresto per detenzione di arma clandestina, mentre per lui e il figlio è scattata la denuncia per porto abusivo di armi ed esplosioni pericolose.