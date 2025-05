Undici cuccioli di cane, abbandonati in una scatola di cartone lungo una strada del Parco Nazionale del Vesuvio, sono stati salvati dai carabinieri forestali del nucleo “Parco” durante un controllo del territorio in via Carpiti, nel comune di Terzigno. Gli animali, in evidente stato di abbandono, sono stati rinvenuti all’interno del perimetro protetto del Parco. I militari hanno immediatamente allertato il servizio veterinario dell’Asl competente, che ha provveduto al recupero dei piccoli meticci, garantendo loro le prime cure e avviando le procedure di identificazione previste dalla normativa vigente. Sono ora in corso accertamenti per individuare i responsabili dell’abbandono, configurabile come reato ai sensi dell’articolo 727 del Codice Penale, che punisce chi abbandona animali domestici o detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura.