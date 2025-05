Denunciano uno smarrimento… ma lo scooter è rubato: nei guai

Si sono presentati in caserma con l’intento di denunciare uno smarrimento, ma a finire nei guai sono stati proprio loro. Protagonisti dell’episodio, avvenuto nella giornata di venerdì 24 maggio a Castel Volturno, due cittadini di origine ghanese, regolarmente residenti in Italia, rispettivamente di 28 e 38 anni. I due si sono recati presso la tenenza dei carabinieri di Castel Volturno a bordo di un ciclomotore per formalizzare la denuncia di smarrimento di un documento. Tuttavia, qualcosa ha immediatamente insospettito il militare di servizio all’ingresso: il mezzo era privo di targa. È bastato un rapido controllo al numero di telaio per far emergere la verità: quel ciclomotore era stato denunciato come rubato presso la Questura di Napoli lo scorso 25 gennaio 2025. La situazione, da ordinaria, si è ribaltata in pochi istanti. I due uomini sono stati quindi denunciati per ricettazione. Inoltre, il 28enne che era alla guida è stato sanzionato per guida senza patente, aggravando ulteriormente la propria posizione. Il ciclomotore è stato sequestrato e affidato a una ditta convenzionata, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.