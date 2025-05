CICCIANO (Nello Lauro) – Le dimissioni dell’assessore al Bilancio del Comune di Cicciano, Nunzia Coppola, continuano a far discutere e scuotono il panorama politico cittadino. A commentare con fermezza la notizia sono le consigliere comunali di opposizione Maria De Riggi, Angela De Sarno, Enza Capolongo, Rachele Esposito e Pia Chiricolo, che in una nota congiunta parlano di “gesto coraggioso e apprezzabile”. “Apprezziamo – affermano – che l’assessore Coppola abbia avuto finalmente il coraggio di fare questa scelta. Ci auguriamo ora che non faccia un passo indietro e ritiri le dimissioni, come è già stato fatto in passato da Angela Ferone e Lazzaro Alfano”. Un chiaro riferimento ai precedenti mal di pancia nella maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Caccavale, con le dimissioni dalle deleghe respinte subito dal primo cittadino. Le esponenti dell’opposizione puntano il dito contro il modus operandi della maggioranza, parlando senza mezzi termini di una “gestione politica poco trasparente e democratica, con decisioni prese da pochi, senza alcuna reale condivisione con l’intero gruppo consiliare”. Le consigliere di minoranza chiedono un sussulto di dignità anche ad altri membri della maggioranza: “Ci aspettiamo a breve – sottolineano – che anche altri consiglieri e assessori trovino lo stesso coraggio, mettano in pratica quei valori e quelle idee tanto decantate in campagna elettorale”.