In occasione della Festa del Lavoro, ricorrenza simbolica dei diritti dei lavoratori, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Benevento ha portato alla luce una situazione emblematica: in un ristorante della zona sono stati scoperti sette dipendenti impiegati totalmente “in nero”, privi cioè di qualsiasi contratto di lavoro e delle conseguenti tutele retributive, previdenziali e assistenziali. L’operazione, condotta dal gruppo di Benevento il 1° maggio scorso, si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro sommerso. L’intervento si è concluso con la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale, misura accolta e attuata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento. Contestualmente, all’esercizio sono state comminate sanzioni amministrative per circa 20.000 euro. Il caso si aggiunge a un quadro più ampio emerso nei primi mesi del 2025. Le Fiamme Gialle, operando in sinergia tra il gruppo di Benevento e le Tenenze di Montesarchio e Solopaca, hanno scoperto 26 lavoratori in nero e 2 irregolari, impiegati in diversi settori: dalla ristorazione al commercio di alimentari, dalla produzione di olio al trasporto, dal lavaggio auto alla vendita di infissi, fino all’ambito dei parrucchieri. Sono dieci i datori di lavoro segnalati all’Ispettorato per impiego di manodopera irregolare, a conferma dell’impegno della Guardia di Finanza nel garantire legalità e rispetto dei diritti dei lavoratori.