Maxi sequestro di cocaina purissima lungo la tratta ferroviaria di Angri, in provincia di Salerno. I carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto un carico di 36 chili, pronto per essere immesso sul mercato illecito della droga. Un quantitativo impressionante che, una volta venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 5 milioni di euro alle organizzazioni criminali coinvolte. Il sequestro, avvenuto in un’area adiacente alla stazione ferroviaria, è il risultato di un’intensa attività di controllo del territorio e monitoraggio antidroga, condotta dai militari stabiesi non solo nel comune di Castellammare ma anche nei territori limitrofi del salernitano, spesso collegati da rotte di traffico di stupefacenti. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti. Nessun fermo, per il momento, ma le indagini sono in corso per risalire ai responsabili del trasporto e dello stoccaggio dello stupefacente.