Droga in mano a minori e insospettabili, nascosta tra ascensori, cimiteri e aree comuni. È quanto emerso da un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nelle ultime ore dai carabinieri della compagnia Stella nei quartieri napoletani di Scampia, Secondigliano e San Pietro a Patierno, epicentri storici delle piazze di spaccio. Il blitz ha avuto inizio nel lotto K di Scampia, dove i militari hanno fermato e perquisito due ragazzi di 17 anni, originari di Marano e Qualiano. In tasca avevano alcune dosi di hashish e 250 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. I due, dopo la denuncia, sono stati riaffidati alle rispettive famiglie. Nel frattempo, i controlli si sono spostati a Secondigliano, dove grazie all’ausilio delle unità cinofile del Nucleo di Sarno, i carabinieri hanno passato al setaccio anche il cimitero locale. Nel corso della perquisizione è stato scoperto un piccolo deposito di cocaina all’interno dell’armadietto del custode, un 64enne del posto. L’uomo è stato denunciato e segnalato al Comune di Napoli. La terza tappa dell’operazione ha riportato i militari a Scampia, precisamente nel Lotto T/B di via Fellini. Qui, durante le perquisizioni delle aree condominiali, è stato individuato un ulteriore nascondiglio: nel vano ascensore sono stati recuperati 147 grammi di hashish e 160 grammi di marijuana, già confezionati in dosi pronte per lo spaccio. A coronare l’operazione, sono state eseguite tre ordinanze di arresto in esecuzione di provvedimenti giudiziari: Rita P., 33 anni, dovrà scontare 2 anni di reclusione per cumulo di pena; Pasquale C., 52 anni, condannato a 5 anni per furto aggravato ed estorsione e Salvatore S., 35enne napoletano, destinatario di una pena di 15 anni e 10 mesi per reati legati agli stupefacenti.