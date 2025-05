Un grido che arriva forte e chiaro da chi ogni giorno vive i disagi del trasporto ferroviario nelle aree vesuviane: “Adesso basta”. La misura è colma. Due treni andati in fumo nel giro di pochi giorni – uno fermatosi a Castellammare di Stabia, l’altro questa mattina tra Torre Annunziata e Pompei – hanno riacceso la rabbia di pendolari e utenti della Circumvesuviana. Questa mattina, un convoglio si è improvvisamente fermato lasciando i viaggiatori in balìa di sé, costretti a camminare sui binari, tra la massicciata e la folta vegetazione. Una scena che non solo testimonia il degrado, ma rappresenta anche un concreto pericolo per la sicurezza. “Non possiamo attendere il falò di Ferragosto per mettere fine a questa gestione fallimentare”, denunciano Enzo Ciniglio e Salvatore Ferraro, amministratori dei gruppi Facebook No al taglio dei treni della Circumvesuviana e Circumvesuviana – Eav. “Non è accettabile rassegnarsi passivamente a questo scempio, né aspettare una tragedia per intervenire”. A essere sotto accusa è la gestione delle linee vesuviane da parte dell’Eav, definita “vergognosa” da chi ogni giorno si affida a questo servizio per spostarsi tra i comuni dell’hinterland napoletano. I pendolari parlano senza mezzi termini di “disastro annunciato”, figlio di anni di tagli e mancate manutenzioni. “I cittadini chiedono interventi immediati e strutturali, non annunci e promesse. È necessario un cambio di passo per salvaguardare quel poco di trasporto ferroviario pubblico che ancora resta”, concludono Ciniglio e Ferraro.