MARIGLIANO (Nello Lauro) – Il verdetto delle urne ha premiato Gaetano Bocchino, nuovo sindaco della città di Marigliano. Con 9.494 voti pari al 55,2%, ha superato l’avversario del centrodestra Paolo Russo, fermo a 7.523 voti (43,74%). Marginale il risultato del terzo candidato, Ciro Panariello, che ha ottenuto soltanto 181 voti con la sua lista “Cambiamo Marigliano”. Il nuovo consiglio comunale si compone di 16 componenti, di cui 10 per la maggioranza e 6 per la minoranza. Accanto al sindaco siederanno consiglieri espressione di cinque diverse liste della sua coalizione. Curiosità: tra le liste escluse e quelle minori, si registrano oltre 20 candidati con zero preferenze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LA MAGGIORANZA

Nel Partito Democratico sono risultati eletti Vito Lombardi con 959 voti, primo tra tutti i candidati della lista; Paolo Aliperti con 532; Giuseppe Bonavolontà con 492 e Carmine Guercia con 389.

Azione porta in aula: Maria Teresa Menna con 851 voti; e Antonio Di Sauro con 668.

Per Insieme per Marigliano siederanno in consiglio: Pasquale Falco, con 440 preferenze e Rosa Capua, con 400.

Unico seggio per la lista P.E.R.: Giuseppina Amato con 312 voti.

Michele Cerciello, con 427 preferenze rappresenterà la lista Impegno Civico Insieme.

L’OPPOSIZIONE

Oltre al candidato sindaco Paolo Russo saranno 5 i consiglieri comunali che siederanno nel civico consesso.

Filomena Bolero, con 998 voti; Sebastiano Guerriero (748) e Filippo Altarelli (642) per Fare Democratico.

Felice Mautone, con 699 voti e Raffaele Caprio (400) rappresenteranno Paolo Russo Sindaco.

LA TOP TEN DELLE PREFERENZE – Filomena Bolero (Fare Democratico) – 998 voti; Vito Lombardi (Partito Democratico) – 959 voti; Maria Teresa Menna (Azione con Calenda) – 851 voti; Sebastiano Guerriero (Fare Democratico) – 748 votI; Antonio Di Sauro (Azione con Calenda) – 668 voti; Filippo Altarelli (Fare Democratico) – 642 voti Felice Mautone (Paolo Russo Sindaco) – 699 voti; Paolo Aliperti (Partito Democratico) – 532 voti; Giuseppe Bonavolontà (Partito Democratico) – 492 voti; Pasquale Falco (Insieme Marigliano) – 440 voti.

IL DETTAGLIO DELLE LISTE

PARTITO DEMOCRATICO – 3199 VOTI: 4 CONSIGLIERI ELETTI

Nel Partito Democratico è stato Vito Lombardi a raccogliere il maggior numero di preferenze con 959 voti, seguito da Paolo Aliperti con 532. Giuseppe Bonavolontà ha totalizzato 492 preferenze, mentre Carmine Guercia ha ottenuto 389 voti. Nicola Ricci, pur con un buon risultato, è rimasto fuori con 384 preferenze, seguito da Renata Conti (316), Teresa Perna (293), Annunziata Capasso (249), Rosaria Anna Autiello (228), Carmela Caliendo (162), Carmela Provvisiero (147), Luisa Ferrara (80), Marianna Devastato (72), Noemi Esposito (72), Arcangelo Armenio (43) e Alba Romano (34).

AZIONE PER CALENDA – 1707 VOTI: 2 CONSIGLIERI ELETTI

In Azione con Calenda spicca Maria Teresa Menna con 851 voti, affiancata da Antonio Di Sauro con 668. Gli altri candidati: Franco Canzerlo (335), Nicolina Dalia (231), Alessandra Spagnuolo (105), Giovanni Franzese (100), Giovanni Piccolo (95), Antonio Fedele (61), Tommaso Lombardi (56), Francesco Camardella (52), Massimo Esposito (47), Francesco Riccio (27), Raffaella Esposito (25), Tiziana De Vivo (23), Giuseppina Martello (23), Emanuele Imparato (3).

INSIEME MARIGLIANO – 1683 VOTI: 2 CONSIGLIERI ELETTI

Pasquale Falco ha ottenuto 440 voti, seguito da Rosa Capua con 400. Marianna Mauro ha ricevuto 364 preferenze, Vincenzo Esposito 339, Annarita Maione e Saverio Buonincontri 329 ciascuno. Poi Alfonso Appierto (133), Patrizia Nappi (92), Pasquale Riccio (90), Marica Esposito (42), Ciro Raia (32), Deborah Daniele (28), Rita Esposito (13), Sebastiano Romano (11), Umberto Onorato (10), Paolo Papa (6).

P.E.R. – 838 VOTI : 1 CONSIGLIERE ELETTO

Giuseppina Amato è risultata la più votata della lista con 312 preferenze. Seguono Torino Silvio Rizzi (185), Andrea Amato (140), Anna Fedele (125), Roberto De Blasio (104), Abdelaziz Nanouche (99), Brigida La Marca (90), Sara Averaimo (58), Ilaria Ardolino (50), Francesco Perrone (36), Biagio Palmese (22), Enrico Di Roberti (6). Nessuna preferenza per Stefania Freda, Serena Orlandino e Stella Velotta.

IMPEGNO CIVICO INSIEME – 725 VOTI : 1 CONSIGLIERE ELETTO

Michele Cerciello ha raccolto 427 voti. Tra gli altri: Felicetta Esposito (104), Benedetta Rubinaccio (88), Marialuisa Sapio (82), Carmine Piccolo (80), Angelo Cervone (27), Annateresa Troianiello (24), Giuseppe Marino (21), Rosa Maria Guerriero (19), Felice Di Maio (16), Felicia Esposito (11), Antonio Caliendo (10), Aniello Monda (7), Rita Esposito e Davide Robustelli (6), Mario Raffaele Manna (0).

FARE DEMOCRATICO – 3246 VOTI: 3 CONSIGLIERI ELETTI

Filomena Bolero è la più votata in assoluto con 998 preferenze. Seguono Sebastiano Guerriero (748), Filippo Altarelli (642), Assunta De Rosa (627), Raimondo D’Oto (417), Adolfo Stellato (412), Michele Capasso (217), Teresa Cerciello (207), Luigi Porciello (189), Teresa Spera (178), Belinda Micillo (174), Giovanna Cucca (115), Raffaele Mautone (101), Margherita Marotta e Alfonso Sapio (73), Alfonso Calabria (37).

PAOLO RUSSO SINDACO – 2471 VOTI: 2 CONSIGLIERI ELETTI

Felice Mautone ha ottenuto 699 voti, seguito da Raffaele Caprio (400). Elisa Allocca ha raccolto 342 preferenze, Giuseppe Jossa 327, Luigi Moccia 296, Rosalba Lombardi 193, Sebastiano Sorrentino 176, Teresa Falco 80, Giovanni De Vivo 79, Brigida Terracciano 42, Serena Avviso 39, Claudia Ricci 36, Paola Pellecchia 34. Nessun voto per Luigi D’Ascoli, Luigi Bassolino e Lucia Angela Nappi.

IL CENTRO TEMPI NUOVI PER MARIGLIANO 927 VOTI: NESSUN CONSIGLIERE ELETTO

Francesco Tramontano ha raccolto 522 preferenze, distinguendosi all’interno della lista. A seguire, Michelina Ruggiero ha ottenuto 237 voti, mentre Monica Bonincontro ha totalizzato 149 preferenze. Più indietro troviamo Luigi Barbato con 112 voti, Vito Esposito con 64, Carolina De Felice con 50, Pierluigi Falco con 31, Veronica Carbone con 30, e Lucia Sergio con 26. Chiudono la lista Luisa Esposito Mocerino con 23 preferenze, Michele Palma con 17, Salvatore Allocca con 14, Pia Fedi e Francesco Menichini con 12 voti ciascuno, Paolo Junior Parisi con 12, e infine Sara Esposito con 10 voti.

LA CITTA’ CHE VOGLIAMO – 695 VOTI: NESSUN CONSIGLIERE ELETTO

Raffaele Coppola guida con 273 preferenze, seguito da Giovanna De Blasio (183), Raffaele Guerriero (172), Michelangelo Mariani (136), Maria Matrisciano (16), Anna Russo Spena (15), Giuseppa Oriente (14), Pietro De Cicco (13), Antonietta Riccio (11), Marco Venuso (8), Giuseppe Parente e Vito Ciccarelli (7), Annamaria Amato ed Eligiato Viviana (2), Eduardo Casacchia (0).

FRATELLI PER MARIGLIANO – 460 VOTI: NESSUN CONSIGLIERE ELETTO

Carmela Vivolo ha ricevuto 306 voti, Arcangelo Vivolo 135, Francesco Prisco 116, Guglielmo Feleppa 90, Luigi Esposito 60, Pier Angelo Pepe 59, Teresa Piccolo 30, Antonella Pascale 27, Barbara Del Giacco 19, Rosa Romano 13, Giuseppe Di Palma 11, Giovanni Di Lauro 8, Filomena Bisesto 4, Pasquale Ciullo 2, Pasquale Prota 1, Pasquale Galeota 0.

OGGI PAOLO RUSSO SINDACO – 497 VOTI: : NESSUN CONSIGLIERE ELETTO

Raffaele Grazioso ha ottenuto 126 preferenze, Erasmo Buglione 117, Raffaele Esposito 99, Rosa Ardolino 92, Raffaella Romano 64, Ciro Attanasio 61, Marzia Granato 27, Maria Francesca Sorrentino 26, Antonietta Cerciello 20, Angelo Addeo 4, Antonella Aquila 3. Nessun voto per Filippo Mennito, Massimiliano Merolla, Antonietta Sodano, Colomba Ambrosino, Gianluca Marotta.

CAMBIAMO MARIGLIANO – 113 VOTI : NESSUN CONSIGLIERE ELETTO

Mariafrancesca Camposano ha ricevuto 33 preferenze, Raffaella Guercia 26, Vincenzo Luongo 24, Carmine Trapani 16, Nunzia Iasevoli, Felicia Romano, Gennaro Franco 2 ciascuno, Giovanni Panariello 1. Nessun voto per Christian Covone, Luca Somma, Assunta Meccariello, Agostino Esposito, Rosa Cervone, Romualdo Carbonaro, Maria Manganello, Rosaria Pisanti.