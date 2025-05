NOLA (Nello Lauro) – Con una netta vittoria al primo turno, Andrea Ruggiero si è imposto come nuovo sindaco di Nola, raccogliendo 14.156 voti, pari al 73,72% delle preferenze. L’affluenza alle urne si è attestata al 67,93%. Il successo di Ruggiero è stato sostenuto da una coalizione civica che ha ottenuto complessivamente 22 seggi in consiglio comunale, con le seguenti liste: Fare Democratico – 3.859 voti (20,51%) – 6 seggi; Nola Popolare – 3.283 voti (17,45%) – 5 seggi; Solo per Nola – 3.057 voti (16,25%) – 4 seggi; Più Nola Oltre – 2.167 voti (11,52%) – 3 seggi; Nola sul Serio – 1.857 voti (9,87%) – 2 seggi P.E.R. Nola – 821 voti (4,36%) – 1 seggio. Nel consiglio comunale entreranno anche Maurizio Barbato e Antonio Ciniglio, candidati sindaco che hanno superato la soglia di sbarramento con rispettivamente 2.169 e 2.012 voti.

LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Fare Democratico 6 Enzo De Lucia, Giuseppina Arvonio, Carmela Scala, Salvatore Notaro, Anna Claudia Umano Mauro, Pasquale Petillo.

Nola Popolare 5 Massimo Russo, Saverio Barone, Michela Santaniello, Giuseppina La Marca, Rosanna Dalila Castagnini.

Solo per Nola 4 Giancarlo Moccia, Nicola Amato, Michela Palmese, Angela Manzi

Più Nola Oltre 3 Vincenzo Iovino, Vittoria Ambrosino, Anna Francesca Cutolo

Nola sul Serio 2 Santa Napolitano, Vincenzo Nappi

P.E.R. Nola 1 Agostino Trinchese

Candidati Sindaco 2 Maurizio Barbato, Antonio Ciniglio

LA TOP TEN DEI PIU’ VOTATI – Vincenzo Iovino (Più Nola Oltre) – 1.136 preferenze; Enzo De Lucia (Fare Democratico) – 1.127; Massimo Russo (Nola Popolare) – 1.006; Raffaele Giugliano (Il Gelso Nola 2040) – 1.010; Saverio Barone (Nola Popolare) – 947; Vittoria Ambrosino (Più Nola Oltre) – 848; Giuseppina Arvonio (Fare Democratico) – 784; Michela Santaniello (Nola Popolare) – 859; Carmela Scala (Fare Democratico) – 656; Anna Francesca Cutolo (Più Nola Oltre) – 667.

IL DETTAGLIO DELLE LISTE

FARE DEMOCRATICO 3859 VOTI: 6 CONSIGLIERI ELETTI

La lista più votata della coalizione di Ruggiero è stata “Fare Democratico”, che ha espresso sei consiglieri. Primo tra tutti è Enzo De Lucia, con 1.127 preferenze, seguito da Giuseppina Arvonio (784) e Carmela Scala (656). Hanno conquistato un seggio anche Salvatore Notaro (640), Anna Claudia Umano Mauro (475) e Pasquale Petillo (453). Non eletti: Cecilia Marotta (256), Pasquale Russo (250), Antonietta Nappi (190), Filippo Riccardi (189), Salvatore Caliendo (145), Adriana Grassi (122), Alfonso Tortora (114), Michele Santonastaso (78), Raffaele Allocca (65), Giuseppina Ruggiero (64), Michela Giliberti (35), Pasqualina Ruotolo (31), Carmen Avagliano (23), Martina Giugliano (21), Antonio Coppola (10), Nicola Monda (1), Ivano Andolfi (0), Carmine De Rosa (0).

NOLA POPOLARE 3283 VOTI: 5 CONSIGLIERI ELETTI

Anche “Nola Popolare” ha ottenuto un eccellente risultato, portando in consiglio cinque rappresentanti. Il più votato è stato Massimo Russo, che ha superato il muro dei mille voti con 1.006 preferenze, seguito da Saverio Barone (947), Michela Santaniello (859), Giuseppina La Marca (610) e Rosanna Dalila Castagnini (372).Non eletti: Felice Mercogliano (155), Carmine Napolitano (131), Angelo Michele Ciniglio (127), Maria Rosaria Canfora (108), Davide Coppola (104), Gaia Annunziata (99), Angelo Della Pietra (98), Paolino Manganiello (89), Daniela Mauro (73), Raffaele Cassese (57), Vito Trinchese (57), Alberto Pastore (56), Fabio Circiello (33), Luigi Pignatiello (27), Francesco Caliendo (20), Angela Catapano (13), Maria Grazia Esposito (10), Mariagiulia Romano (4), Aniello Franzese (3).

SOLO PER NOLA 3057 VOTI: 4 CONSIGLIERI ELETTI

Quattro sono invece i consiglieri comunali eletti nella lista “Solo per Nola”. Si tratta di Giancarlo Moccia (532 preferenze), Nicola Amato (531), Michela Palmese (515) e Angela Manzi (452). Non eletti: Carlo Iannello (349), Daniele Falco (261), Ennio Ciro Zero (238), Giuseppe Rubino (201), Carmine Esposito (200), Luisa Esposito (188), Antonio Di Somma (177), Erminia Ciavoli Cortelli (166), Michele Russo (136), Silvia Iovino (70), Caterina Vecchione (69), Amalia Auriemma (62), Anna Loi (62), Annamaria Tanzillo (39), Luisa Ruggiero (33), Giovanna Mazzeo (23), Santolo Ciccone (22), Pasquale Giugliano (12), Vincenzo Ammirati (2), Giuseppe De Felice (0).

PIU’ NOLA OLTRE 2167 VOTI: 3 CONSIGLIERI ELETTI

Con oltre duemila voti, anche “Più Nola Oltre” ottiene tre seggi. A rappresentarla saranno Vincenzo Iovino, il più votato in assoluto con 1.136 preferenze, Vittoria Ambrosino (848) e Anna Francesca Cutolo (667).Non eletti: Paolino Trinchese (364), Pasquale Avanzo (191), Luigia Pagano (61), Matteo Peluso (58), Claudio Granese (53), Maria Giugliano (51), Annarosa La Marca (36), Raffaele Velardo (33), Antonietta Mauro (24), Maria Rosa Russo (19), Luca Alfredo D’Andrea (16), Ersilia Vecchione (14), Roberta Fiore (14), Filomena Allocca (8), Caterina Barchetta (7), Sara Palmieri (6), Antonio Franzese (4), Claudio Nappi (2), Carlo Dionisio (1), Salvatore Napolitano (0), Carmela Parisi (0).

NOLA SUL SERIO 1857 VOTI: 2 CONSIGLIERI ELETTI

Due seggi per “Nola sul Serio”, grazie alle 524 preferenze ottenute da Santa Napolitano e le 434 di Vincenzo Nappi. Entrambi sono stati eletti. Non eletti: Nicola Caliendo (432), Antonio Pane (372), Vittorio Lepide (231), Ilaria Ferrari (132), Cristina Simonetti (118), Luca Mascolo (93), Anna Iovino (87), Francesca Basile (72), Carmela Vetrano (65), Petronilla Genovese (58), Sandra Panico (37), Daniele La Marca (20), Incoronata Mirabile (20), Carla Ranieri (12), Michelina Sommese (11), Antonio Maietta (6), Maria Anna Barbarino (1), Serafina Cervone (0).

P.E.R. NOLA 821 VOTI: 1 CONSIGLIERE ELETTO

L’unico seggio di “P.E.R. Nola” va ad Agostino Trinchese, che ha ottenuto 317 preferenze.Non sono risultati eletti Alessia Foglia (255), Carmela Nappo (220), Antonio Esposito (97), Francesca Lombardi Petillo (58), Autilia Linda Sicondolfi (45), Biagio Pio Gaetano Malagnini (18), Giuseppe Napolitano (17), Martina Pignatelli (17), Agostino Russo (9), Clemente Di Domenico (3), Angela Parisi (3), Salvatore Annunziata (0), Gianluca Cesarano (0), Cristian Coppola (0), Maria De Lucia (0), Vincenzo Fabbricatore (0), Raffaele Golino (0), Gennaro Langella (0), Ada Lauri (0), Ferdinando Manzo (0).

NOLA BENE COMUNE 373 VOTI: NESSUN SEGGIO

La lista che fa parte della coalizione vincente è stata l’unica a non eleggere un consigliere. Il più votato è Francesco Conventi con 267 voti. Seguono: Mariafrancesca De Capua e Assunta De Cristofaro (38 voti ciascuna), Assunta Caputo e Anna Iovino (25), Maria Carmela Narni Mancinelli (24), Anna Maria Notaro (15), Gaetano Vecchione (14), Adele Vittoria (13), Rosa Manganiello (11), Luigi Ariano (8), Maria Mauro (6), Cristina Ferrara (5), Tiziana Ferrara e Veronica Vali Paskui (4), Giovanni Rappucci (4), Rosa Bilotti (3), Maria Moraima De Martino (3), Sonia Napolitano e Antonio Trinchese (2), Emanuele Di Marco (1), Giosuè Carbone e Luigi Nappi (0).

IL GELSO NOLA 1838 VOTI: SEGGIO AL CANDIDATO SINDACO ANTONIO CINIGLIO

Nonostante l’ottimo risultato personale di Raffaele Giugliano, che ha ottenuto 1.010 voti, nessun candidato della lista è stato eletto. In consiglio entra solo Antonio Ciniglio, candidato sindaco, con 2.012 voti. Non eletti: Carla Martino (414), Angelo La Magna (310), Rossella La Marca (306), Anna Claudia Pizza (184), Vincenzo Della Pietra (143), Mariano Biagio Mauro (132), Anna Del Vecchio (82), Domenico Caputo (44), Rosetta Carbone (9), Concetta Del Mastro (3), Francesco De Luca (1), Piergiuseppe Verde (1), Ludovico Fontanella (0), Pasquale Saviano (0), Cristian De Luca (0), Luigi De Girolamo (0).

FRATELLI D’ITALIA 840 VOTI: SEGGIO AL CANDIDATO SINDACO MAURIZIO BARBATO

I candidati con maggiori preferenze: Adolfo Mazzeo (137), Silverio Errico (120), Michelina Ferrara (110), Antonietta Fusco (63), Felicetta Marotta (43), Giulio Minichini (37), Michele Vecchione (36), Fabio Del Piano (29), Pasqualina Ruotolo (23), Antonio Paolella (21), Maria Sirignano (19), Ermelinda Laura Conte (12), Carmen Siciliano (11), Giusy Vino (8), Giuseppe Grimaldi (6), Massimo Serpico (6), Francesco Marotta (4), Rosario Iorio (2), Nicola Fiorilli (1), Mario Volpe (1), Severino Rega (1), Adele Sparano (0), Gennaro Vitiello (0), Dario Naclerio (0).

SOCIALISTI PER NOLA 719 VOTI : NESSUN SEGGIO

Anche questa lista resta fuori dal consiglio. I candidati più votati: Michele Calabria (218), Michele Russo (161), Luciana Ruggiero (146), Nicola Capano (60), Rosa Leonesse (60), Maria Bicardo (26), Madalina Vasilica Cirimpei (24), Antonio Trinchese (20), Armando Mazzeo (17), Adolfo Sepe (16), Benedetto Napolitano (13), Gisella Benedeuce (12), Pasquale Parisi (10), Giuseppina Iannuzzi (8), Giovanni La Marca (6), Felice Piscitelli (5).