NAPOLI (NeLa) – C’è chi ha indossato ogni giorno una divisa con dedizione silenziosa. Chi ha salvato vite, chi ha guidato comunità, chi ha costruito cultura con la parola e l’esempio. Lunedì 2 giugno, nel giorno in cui l’Italia celebra il 79° anniversario della Repubblica, Napoli si ferma per rendere omaggio a 27 volti, 27 storie, 27 cittadini che incarnano i valori fondanti del Paese. La cerimonia ufficiale prenderà il via alle 10.15 con la deposizione delle corone d’alloro al Mausoleo di Posillipo da parte del prefetto Michele Di Bari e delle massime autorità civili, militari e religiose. A seguire, alle 11, in Piazza del Plebiscito, si terrà la cerimonia dell’Alzabandiera con il reparto interforze. Durante il momento istituzionale, il Prefetto leggerà il messaggio ufficiale del Presidente della Repubblica e, subito dopo, consegnerà le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato ai 27 cittadini provenienti da Napoli e dalla Città Metropolitana. Tra questi, il capitano dei carabinieri Edgard Pica, attualmente comandante della compagnia di Nola, riceverà il titolo di Cavaliere per il suo impegno nelle istituzioni e sul territorio.

Insieme a lui, riceveranno la stessa onorificenza anche: Teresa Cafarelli, Rosario Di Napoli (luogotenente della Guardia di Finanza), Francesco Figliola (capitano di Vascello), Maria Grassi (funzionaria del Ministero della Difesa), Giovanni Iolascon (medico chirurgo), Francesco Paolo Leone (maresciallo maggiore dei carabinieri), Giuseppe Mansueto (luogotenente carica speciale dei Carabinieri), Francesco Perna (vigile del fuoco in servizio a Benevento), Fabio Pinto (primario di Radiologia presso l’Asl di Caserta), Lelio Rusciano (brigadiere capo dei carabinieri), Grazia Rutoli (viceprefetto in quiescenza) e Roberta Starace (architetto). Nel novero degli Ufficiali saranno premiati Marco Iannelli (dipendente dell’Agcom), Gianfranco Mozzillo (maggiore della Guardia di Finanza), Giuseppe Recinto (capo di Gabinetto del ministero dell’Istruzione e del Merito) e Antonio Angelo Sartore (sottufficiale della Guardia di Finanza in quiescenza).

A ricevere il titolo di Commendatore sarà Lucia Cavalli, farmacista, mentre al prefetto in quiescenza Renato Franceschelli sarà conferito il prestigioso titolo di Cavaliere di Gran Croce. Altri riconoscimenti saranno conferiti a: Giancarlo D’Ambrosio (maresciallo dei carabinieri, Gragnano), Vincenzo Di Mattia (brigadiere dei carabinieri, Caivano), Alessandro Furmò (Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, Casamicciola Terme), Raffaele Starace (maresciallo dei carabinieri, Castellammare di Stabia), Domenico Arbace (capitano dell’Esercito Italiano, Marano di Napoli), Alessandro Iovino (scrittore e saggista, Marano), Biagio Estatico (insegnante, Torre Annunziata) e Massimo Izzo (ciceprefetto in servizio al Ministero dell’Interno). A concludere la cerimonia, un’esibizione ad alta spettacolarità del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, che dispiegheranno la bandiera tricolore sulla facciata del Palazzo del Governo, accompagnati dalle note dell’Inno di Mameli e dell’Inno alla Gioia, eseguite dalla Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania e dal coro delle voci bianche del Real Teatro San Carlo di Napoli.