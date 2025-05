Un vero e proprio mercato del falso, nel cuore del tifo azzurro. Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 20.000 articoli contraffatti recanti marchi e simboli riconducibili alla Ssc Napoli, denunciando 18 persone per contraffazione, ricettazione e frode in commercio. L’operazione si è concentrata nelle zone centrali di via Toledo e dei Quartieri Spagnoli, epicentro del turismo e del folklore partenopeo, dove i cosiddetti “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno individuato numerosi venditori abusivi e vere e proprie bancarelle illegali. Tra gli articoli sequestrati: maglie, sciarpe, pantaloncini, cappellini, bandiere e striscioni raffiguranti loghi non autorizzati del Napoli Calcio e dei suoi calciatori più iconici, per un valore commerciale che supera i 300.000 euro. In uno dei punti più emblematici della città, proprio ai piedi del celebre murale di Maradona nei Quartieri Spagnoli, è stato scoperto un mercato del falso gestito da un 71enne pluripregiudicato, che smerciava quotidianamente migliaia di articoli – anche della nazionale argentina e dello stesso Maradona – a prezzi che potevano raggiungere i 50 euro al pezzo, approfittando dell’alto flusso di turisti e tifosi. Il materiale, risultato di scarsa qualità e privo di autorizzazioni commerciali, veniva venduto senza alcun rispetto delle norme fiscali e sulla tutela della proprietà intellettuale.