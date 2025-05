Un imponente incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi un capannone situato lungo la strada provinciale 200, in via don Salvatore Vitale, adiacente all’ex caseificio Pica, ad Aversa, da tempo in stato di abbandono. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 12:40, richiedendo l’intervento immediato della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, prontamente giunta sul posto. L’incendio ha coinvolto materiale vario depositato sia all’interno delle celle che sotto la struttura, compresi alcuni mezzi utilizzati per il trasporto del latte, ancora presenti nel capannone. La colonna di fumo nero, densa e visibile anche a grande distanza, ha allarmato i residenti della zona e automobilisti in transito, che hanno segnalato l’accaduto. A supporto delle operazioni di spegnimento, è intervenuta anche un’autobotte sempre proveniente dal distaccamento di Aversa. Dopo un’intensa attività di contenimento e spegnimento, le fiamme sono state domate e i vigili del fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area, per scongiurare eventuali riaccensioni. Non si segnalano feriti né danni a persone mentre sono ancora da chiarire le cause dell’incendio, su cui si attendono le valutazioni tecniche dei vigili del fuoco di Caserta e delle autorità competenti.