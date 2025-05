FISCIANO (Domenico Forino) – Un normale pomeriggio di lezioni all’Università di Fisciano si è trasformato in un caso mediatico. Lunedì 19 maggio, durante le attività didattiche, alcuni studenti nei corridoi dell’ateneo avrebbero disturbato il regolare svolgimento delle lezioni, attirando l’attenzione del docente di Sociologia, Gennaro Avallone. Il professore sarebbe uscito dall’aula per richiamare all’ordine i ragazzi. Tra questi c’era anche Luigi Iovino, studente di Economia ed ex deputato della Repubblica (2018-2022) originario di San Paolo Bel Sito. Ne è nata una discussione accesa, filmata e diventata virale sui social, in cui Iovino appare mentre inveisce verbalmente contro il docente con toni concitati e termini dialettali.Sui suoi profili social, Avallone ha poi commentato: “All’università chiedo solo rispetto reciproco. Ho avuto il privilegio di insegnare a tantissimi studenti, e un episodio negativo non metterà mai in discussione questo rapporto”. Dal canto suo, Iovino ha fornito la sua versione in un’intervista a Radio Club 91: “Il video è stato tagliato. Il professore ha urlato contro di me e gli altri studenti. Le espressioni usate da me sono da condannare, ma il docente mi ha inseguito con atteggiamento aggressivo. Mi dispiace per i toni usati”. Alla domanda se tornerà a tendere la mano al professore, Iovino ha risposto: “Quando sbaglio, ammetto i miei errori. Ma anche il professore dovrebbe fare lo stesso. Tutti devono mantenere un clima sereno, me compreso”. Il rettore Vincenzo Loia ha espresso solidarietà al docente, sottolineando che: “La centralità dello studente non deve travalicare i limiti etici e comportamentali del rispetto e della civiltà”. Nel frattempo, l’Ateneo ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Iovino. Intanto, sui social si moltiplicano i messaggi di solidarietà a favore del professore, da parte di colleghi e studenti, molti dei quali chiedono provvedimenti ufficiali o una mobilitazione in difesa del docente.