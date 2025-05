Una nuova tragedia sul lavoro si è consumata poche ore fa in via Padre Vergara, nel cuore di Frattamaggiore. Un operaio edile è morto in seguito a una caduta mentre era impegnato nella ristrutturazione della facciata di un edificio all’interno di una corte privata. L’uomo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione locale e il personale dell’Asl, per effettuare i rilievi del caso e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. Sono in corso indagini per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e per stabilire eventuali responsabilità.