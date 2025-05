Tre persone residenti a Napoli sono state raggiunte da un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, per furto aggravato. Il provvedimento arriva al termine di una complessa indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Sorrento, incentrata su due furti in abitazione avvenuti a Vico Equense tra settembre e ottobre dello scorso anno. Secondo gli inquirenti, i tre farebbero parte di una banda specializzata in furti in casa. Due sono finiti in carcere, uno — ultrasettantenne — agli arresti domiciliari. Le accuse sono riferite a due episodi distinti ma accomunati da modalità operative simili e da una certa esperienza nel muoversi tra le case vuote.

Il primo furto risale al 1° settembre 2023: i ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari impegnati nei festeggiamenti del diciottesimo compleanno della figlia, si introdussero in casa passando da una finestra e riuscirono a trafugare contanti, cinque orologi di valore e diversi monili in oro, tra cui una fede nuziale. Il secondo tentativo, avvenuto il 29 ottobre, fu sventato dal rientro improvviso della padrona di casa. I malviventi si diedero alla fuga, ma il veicolo utilizzato — ripreso dalle telecamere della zona — permise agli investigatori di risalire rapidamente all’identità dei presunti autori, anche grazie alla collaborazione di un altro comando dei carabinieri. Determinante, spiegano gli inquirenti, è stata la comparazione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nei pressi delle abitazioni e l’incrocio con altre segnalazioni su attività sospette. Dopo le formalità di rito, i due uomini finiti in carcere sono stati condotti nella casa circondariale di Poggioreale. Per il terzo componente della presunta banda, data l’età avanzata, è stato disposto il regime dei domiciliari.