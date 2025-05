Furti, truffe e guida senza patente: sei denunce su A16 e raccordo

In vista delle imminenti vacanze estive, la Polizia di Stato di Avellino ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle principali arterie autostradali e di raccordo. L’attività, mirata alla prevenzione e repressione dei reati stradali e predatori, ha portato alla denuncia a piede libero di sei persone, protagoniste di episodi distinti ma accomunati da gravi violazioni della legge. Tra i casi più eclatanti, quello di due cittadini italiani che, dopo aver effettuato un rifornimento di carburante presso l’area di servizio Calaggio nord, lungo l’autostrada A16, si sono allontanati senza saldare il conto. Intercettati poco dopo da una pattuglia della Sottosezione di Grottaminarda, i due hanno tentato la fuga accelerando bruscamente alla vista della paletta. Il tentativo si è però concluso a Grottaminarda centro, dove sono stati fermati e denunciati per insolvenza fraudolenta e resistenza a pubblico ufficiale. Altro episodio sul raccordo autostradale SA/AV, dove gli agenti della sezione di Polizia Stradale di Avellino hanno proceduto al controllo di un motociclo. Gli accertamenti hanno rivelato una situazione irregolare sotto molteplici aspetti: il veicolo era privo di assicurazione, mentre il conducente era sprovvisto di patente, già recidivo per lo stesso illecito. Oltre alla multa per mancanza di copertura assicurativa, è scattata la denuncia per guida senza titolo abilitativo, mentre il proprietario del mezzo è stato denunciato per incauto affidamento, per aver consegnato il veicolo senza verificare i requisiti dell’utilizzatore. Infine, sempre sulla A16, una pattuglia della sottosezione di Grottaminarda ha fermato due soggetti sospettati di truffa ai danni di un’anziana donna di Bari. La signora era stata raggirata con l’inganno e privata di diversi monili in oro, ritrovati ancora nella disponibilità degli autori del reato. Il materiale è stato sequestrato e restituito alla legittima proprietaria, mentre i truffatori sono stati denunciati a piede libero.