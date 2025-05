Prosegue anche quest’anno il progetto nazionale promosso dall’Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, per diffondere tra i più giovani la “Cultura della Legalità”. In tutta la provincia di Avellino sono in corso incontri con alunni e docenti per promuovere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la consapevolezza digitale e la cittadinanza attiva. Nell’ultima settimana, i comandanti dei reparti della compagnia di Baiano hanno incontrato gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado nei Comuni di Monteforte Irpino, Avella, Sperone e Quindici, portando testimonianze dirette, storie concrete e riflessioni su temi di grande attualità. In un clima sereno e coinvolgente, il comandante della compagnia dei carabinieri di Baiano ha affrontato argomenti legati soprattutto al corretto utilizzo del web e dei social network, illustrando in maniera chiara e accessibile i pericoli connessi alla diffusione di dati personali, alle fake news e al cyberbullismo. Uno dei momenti più apprezzati dai ragazzi è stato quando hanno potuto ammirare da vicino l’Alfa Romeo Giulia in dotazione all’Arma, vivendo per qualche minuto l’emozione di mettersi nei panni di un carabiniere, grazie alla disponibilità e alla guida del comandante dell’Aliquota Radiomobile. “Ci sentiamo più sicuri ora che vi conosciamo meglio”, ha sussurrato uno degli alunni al termine dell’incontro, tra le tante frasi di affetto, curiosità e gratitudine espresse dai ragazzi, che hanno salutato i militari con la promessa – sincera e sorridente – di andare a trovarli presto nella caserma del proprio paese.