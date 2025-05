Si è fermato ad Aversa, in una splendida cornice di pubblico allo stadio “Bisceglia”, il sogno del Nola di proseguire nei playoff regionali di Eccellenza Campana. Contro la Real Normanna, ai bruniani serviva solo la vittoria per passare il turno, mentre agli aversani bastava il pareggio per accedere alla fase successiva, grazie al miglior piazzamento in classifica. Dopo 120 minuti intensi, combattuti ma a reti inviolate, è proprio il pareggio a condannare il Nola, che saluta così la stagione. Mister Barone ha dovuto rinunciare a due pedine fondamentali: Dell’Orfanello, non convocato, e Varsi, inizialmente in panchina. Nonostante ciò, l’avvio dei bruniani è stato coraggioso e propositivo. Al 6’ ci prova Longo dalla distanza, ma la mira è imprecisa. Dieci minuti più tardi Lepre sfiora il gol di testa, su perfetto cross di Biason. Il Nola insiste e al 28’ va vicino al vantaggio sugli sviluppi di un corner, ma la difesa di casa si salva. Nella ripresa, la Normanna si fa vedere con Esposito e Orefice, ma Biason e Vitolo neutralizzano entrambi i tentativi. All’87’ ancora un’occasione per Lepre, che di testa alza troppo la mira. Si va così ai supplementari. Nel primo extratime, il Nola continua a spingere: al 99’ Mancini manca incredibilmente il bersaglio da ottima posizione. Al 113’ è Filosa a provarci di testa, ma senza fortuna. L’ultimo brivido arriva al 120’, con una mischia su corner risolta in extremis da Di Girolamo. Proprio allo scadere, arriva anche l’espulsione per doppia ammonizione di Mansi, che chiude nel peggiore dei modi la stagione dei bianconeri. Grande rammarico a fine gara per mister Paolino Barone: “Eravamo venuti ad Aversa con grande rispetto per gli avversari, ma anche con la volontà di giocarcela senza paura. È mancato solo il guizzo decisivo, quella rete che avrebbe cambiato tutto. Sono orgoglioso dei ragazzi, anche se ovviamente resta l’amarezza. Ora ci salutiamo, poi si valuterà il futuro”, ha dichiarato.

IL TABELLINO

REAL NORMANNA – NOLA 0-0 (dopo i tempi supplementari)

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Cassandro (10’ sts Pantano), Di Girolamo, Esposito

(33’ st Pozzebon), Aracri (6’ sts Battaglia), Orefice (14’ pts De Rosa), Fontanarosa,

Alfano (40’ st Sequino), Caso Naturale, Nocchiero (3’ pts Fucci). A disposizione:

Poerio, Canneva, Acosta. Allenatore: Sanchez.

NOLA: Moccia, Vitolo, Avolio (1’ sts Caccavallo), Cacciatore, Cozzolino (13’ pts

Acampora), Biason, Longo (33’ st Mancini), Melillo (10’ pts Castagna), Filosa (10’ sts

Varsi), Mansi, Lepre (1’ pts Liccardi). A disposizione: Guadagno, Pepe, Masecchia.

Allenatore: Barone.

ARBITRO: Cazzavillan di Vicenza (assistenti Carrozza di Battipaglia e Maffia di

Agropoli).

NOTE: ammoniti Cacciatore, Biason, Avolio e Varsi per il Nola; ammoniti Orefice,

Cassandro, Merola per la Real Normanna; espulso Mansi per il Nola