ROCCARAINOLA – Dopo il successo riscosso alla Chiesa degli Artisti di Roma, arriva anche in Campania l’arte intensa e visionaria di Simon Berger, artista svizzero noto per le sue opere scolpite nel vetro. Grazie alla courtesy della Galleria Cris Contini Contemporary di Londra, la sua nuova installazione site specific intitolata “Secretum” sarà esposta nella suggestiva chiesa di Santa Maria delle Grazie a Roccarainola. L’evento, curato da Pasquale Lettieri e Sandra Sanson, è promosso dal Comune di Roccarainola e dal polo museale “Luigi D’Avanzo”, e rappresenta un nuovo, potente capitolo della ricerca artistica di Berger, che in quest’occasione presenta i volti della Madonna e di Gesù, scolpiti nel vetro secondo la sua inconfondibile tecnica.

La presentazione al pubblico si terrà giovedì 8 maggio alle 17, preceduta da una preview e conferenza stampa alle 12. Una data fortemente simbolica per la cristianità, come sottolinea Don Enzo Bugea Nobile, Superiore della Pia Opera Don Guanella: “L’8 maggio è il giorno della Beata Vergine di Pompei, legata all’apparizione di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano. Una ricorrenza carica di spiritualità, perfetta per accogliere quest’opera che unisce arte contemporanea e sentimento religioso”. Pasquale Lettieri, critico e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, descrive così la forza di Berger: “Le sue opere sono il risultato di un gesto “esatto e barbarico”, capace di fondere irrequietezza poetica e cultura romantica, in un linguaggio che parla di spiritualità e umanità, di impeto e sacralità”.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il sindaco di Roccarainola Giuseppe Russo, il delegato alla Cultura Giovanni Sirignano, il presidente del Polo Museale Carmine Centrella, la dirigente del liceo Medi di Cicciano Anna Iossa, i galleristi Cristian Contini e Fulvio Granocchia.