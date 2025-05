Un sistema ben oliato di truffe assicurative, fondato su falsi incidenti stradali, sentenze compiacenti e referti artefatti. A scoprirlo, grazie a un’indagine coordinata dalle Procure della Repubblica di Roma e Santa Maria Capua Vetere, sono stati gli investigatori della Squadra Mobile di Caserta e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Trentasei le perquisizioni eseguite nei confronti di ben 30 professionisti: tra loro avvocati, consulenti, medici, periti e, fatto ancor più grave, tre giudici di pace su quattro in servizio al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’indagine, partita alla fine del 2023 grazie alla segnalazione di una compagnia assicurativa insospettita da una serie di pratiche anomale, ha rivelato una rete criminale ben strutturata, in grado di simulare sinistri stradali a scopo di lucro. Il giro d’affari stimato per il solo 2024 si aggira attorno ai 2,2 milioni di euro. Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni di compagnie assicurative. Secondo gli inquirenti, al centro del sistema ci sarebbero una decina di avvocati, che curavano tutte le fasi delle pratiche: dall’organizzazione dei finti sinistri, ai contatti con i medici compiacenti e i consulenti tecnici nominati nei procedimenti civili. Decisivo, però, sarebbe stato il coinvolgimento di alcuni giudici di pace, che – in cambio di denaro, regali e beni di lusso come orologi – avrebbero emesso sentenze favorevoli agli avvocati, liquidando risarcimenti per danni fisici e morali inesistenti. La “filiera della truffa” comprendeva anche intermediari, incaricati di reclutare falsi testimoni o sedicenti vittime disposte a denunciare incidenti mai avvenuti. A queste persone venivano corrisposte cifre tra i 100 e i 150 euro a prestazione, e un compenso finale di 400-500 euro al termine della pratica. Le dinamiche degli incidenti simulati risultavano ripetitive e sospette: investimenti su strisce pedonali, urti con biciclette tandem, oppure assenza di interventi delle forze dell’ordine sul luogo dell’evento. Dettagli che, messi insieme, hanno portato gli investigatori a ipotizzare un’unica regia dietro l’intero sistema truffaldino.