Un deciso passo verso l’inclusione digitale arriva per il comune di Avella, selezionato come sede di uno dei nuovi Punti di facilitazione digitale previsti dal progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Ifel Campania, è pensata per aiutare cittadini di tutte le età a orientarsi nell’uso delle tecnologie e ad accedere in modo semplice ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Nei prossimi mesi sarà attivato uno spazio fisico dedicato all’interno del territorio comunale dove opereranno facilitatori digitali qualificati. Il servizio sarà completamente gratuito e offrirà assistenza personalizzata per operazioni come l’accesso con Spid ai servizi della sanità, della scuola, all’anagrafe digitale, ai tributi comunali, nonché supporto nell’utilizzo pratico di smartphone, computer e app essenziali per la vita quotidiana. “In un mondo sempre più digitale, dove anche i servizi essenziali si fruiscono online, era doveroso cogliere questa opportunità”, dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Anna Alaia. “Pensiamo in particolare a chi, per età o per poca familiarità con le tecnologie, resta spesso ai margini. Questo progetto è una risposta concreta e inclusiva. Stiamo lavorando all’organizzazione del servizio, che sarà attivo a breve. Le modalità di accesso saranno comunicate attraverso i nostri canali ufficiali”.