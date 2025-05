Inganna due utenti online fingendosi operatrice: denunciata 24enne

Aveva architettato una truffa informatica con l’inganno di un falso operatore del servizio clienti e in poche mosse era riuscita a sottrarre quasi 3mila euro dai conti bancari di due ignare vittime. Ma la sua strategia non è sfuggita ai carabinieri della stazione di Baiano, che l’hanno identificata e denunciata in stato di libertà. Protagonista della vicenda una 24enne, ora ritenuta responsabile di frode informatica. L’attività investigativa è partita dalle denunce presentate lo scorso aprile da un uomo di 49 anni residente in Piemonte e da una donna di 66 anni originaria della Sicilia. Entrambi, nel tentativo di risolvere quelli che credevano essere dei problemi di accesso a un noto sistema di pagamenti elettronici, si erano imbattuti in una falsa assistenza clienti. Pensando di parlare con un operatore ufficiale della piattaforma, avevano fornito – in buona fede – codici riservati e credenziali bancarie. Nel giro di pochi minuti, i due si sono ritrovati con ammanchi significativi dai propri conti correnti. Un danno complessivo stimato intorno ai 3mila euro. La scoperta è avvenuta grazie all’analisi dei movimenti sospetti riportati negli estratti conto, che ha spinto le vittime a rivolgersi ai carabinieri. Dopo una serie di accertamenti, i militari di Baiano sono riusciti a risalire all’identità della presunta autrice del raggiro. Nei suoi confronti è scattato il deferimento per il reato di frode informatica.