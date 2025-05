Ha tentato di disfarsi della droga ingoiando diversi ovuli contenenti crack proprio mentre i carabinieri facevano irruzione nella sua abitazione a Poggiomarino. È finita in ospedale e successivamente in carcere una donna di 57 anni, protagonista di un blitz antidroga condotto dai carabinieri della locale stazione. I militari, nel corso di un’operazione di contrasto allo spaccio, hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna, già attenzionata per sospette attività illecite. Durante la perquisizione, la 57enne ha improvvisamente ingerito diversi ovuli, nel tentativo – evidentemente vano – di nasconderli ai controlli. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 60 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e alcune dosi di crack già confezionate. Visto il gesto compiuto, i militari hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118 e la donna è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stata sottoposta a controlli e intervento medico. Fortunatamente, le sue condizioni non hanno destato preoccupazione e i medici sono riusciti a recuperare 9 ovuli, contenenti alcuni grammi di crack. Una volta dimessa, la donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotta presso il carcere, in attesa di giudizio.